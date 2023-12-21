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19:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» разгромил «Сочи» со счетом 8:3 в КХЛ

«Авангард» разгромил «Сочи» и вышел в лидеры Восточной конференции КХЛ.

Авангард
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Источник: ХК "Авангард"

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Омский «Авангард» разгромил «Сочи» в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в четверг в Омске, закончилась победой хозяев льда со счетом 8:3 (1:0, 4:1, 3:2). У победителей дублями отметились Рид Буше (42-я и 53-я минуты) и Райан Спунер (29, 56), по шайбе забросили Иван Игумнов (3), Валентин Пьянов (26), Александр Филатьев (34) и Сергей Бойков (39). Голы гостей на счету Сергея Попова (39), Кирилла Рассказова (47) и Джереми Бракко (55).

«Авангард» набрал 57 очков и поднялся на первое место в таблице Восточной конференции, «Сочи» (32 очка) идет на предпоследней, 10-й позиции на Западе. Сочинский клуб проиграл шесть последних матчей в чемпионате КХЛ, включая поражение в предыдущем туре от петербургского СКА со счетом 2:7.

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Авангард
8:3
1:0, 4:1, 3:2
Сочи
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