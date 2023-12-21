«Авангард» разгромил «Сочи» со счетом 8:3 в КХЛ

Встреча, которая прошла в четверг в Омске, закончилась победой хозяев льда со счетом 8:3 (1:0, 4:1, 3:2). У победителей дублями отметились Рид Буше (42-я и 53-я минуты) и Райан Спунер (29, 56), по шайбе забросили Иван Игумнов (3), Валентин Пьянов (26), Александр Филатьев (34) и Сергей Бойков (39). Голы гостей на счету Сергея Попова (39), Кирилла Рассказова (47) и Джереми Бракко (55).