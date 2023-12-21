Шайба Широкова принесла «Автомобилисту» победу над «Ак Барсом»

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге в четверг, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. Победную шайбу забросил на 51-й минуте Сергей Широков, достигший рубежа в 500 очков в КХЛ, также у хозяев отличился Сергей Зборовский (35). У гостей голом отметился Александр Радулов (24).

Радулов достиг отметки в 685 очков (238 шайб + 447 передач) в КХЛ и догнал бывшего партнера по команде Даниса Зарипова, который занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста, в свою очередь, заработал юбилейное 400-е очко в КХЛ, отдав результативную передачу на Широкова.