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20:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шайба Широкова принесла «Автомобилисту» победу над «Ак Барсом»

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» на своем льду обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: ХК "Автомобилист"

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге в четверг, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. Победную шайбу забросил на 51-й минуте Сергей Широков, достигший рубежа в 500 очков в КХЛ, также у хозяев отличился Сергей Зборовский (35). У гостей голом отметился Александр Радулов (24).

Радулов достиг отметки в 685 очков (238 шайб + 447 передач) в КХЛ и догнал бывшего партнера по команде Даниса Зарипова, который занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста, в свою очередь, заработал юбилейное 400-е очко в КХЛ, отдав результативную передачу на Широкова.

«Автомобилист» набрал 49 очков и поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ, обойдя на один балл челябинский «Трактор». «Ак Барс» (50 очков) занимает пятую строчку.

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