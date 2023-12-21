«Лада» обыграла «Сибирь» в матче чемпионата КХЛ
«Лада» обыграла «Сибирь» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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«Лада» обыграла «Сибирь» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» обыграла новосибирскую «Сибирь» в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в четверг в Тольятти, закончилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). У победителей дубль оформил Сергей Шумаков (12-я и 58-я минуты). Еще по шайбе забросили Андрей Алтыбармакян (33) и Евгений Грошев (43). Гол гостей на счету Артема Михеева (11).
«Лада» набрала 53 очка и поднялась на третье место в таблице Восточной конференции, где «Сибирь» (45 очков) идет на восьмой позиции.