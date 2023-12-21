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19:00
Локомотив
Витязь
52
19:00
Северсталь
Торпедо
13
18:00
Лада
Сибирь
41
17:00
Автомобилист
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21
16:30
Авангард
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22:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нефтехимик» прервал семиматчевую серию поражений, победив дома «Барыс»

В Нижнекамске закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Барыс».

Нефтехимик
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Источник: ХК "Нефтехимик"

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 22-й секунде стартового отрезка Евгений Митякин с передач Никиты Хлыстова и Булата Шафигуллина открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Александр Дергачёв с передач Андрея Белозёрова удвоил преимущество нижнекамского клуба.

На седьмой минуте второго периода Даниил Апальков размочил счёт во встрече.

В середине третьего периода Кирилл Ураков с передачи Артёма Серикова сделал счёт 3:1. В конце игры Энтони Камара установил окончательный счёт в матче.

В следующей игре «Нефтехимик» на своей площадке примет московское «Динамо». «Барыс» в Астане сыграет с ХК «Сочи».

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Нефтехимик
3:2
2:0, 0:1, 1:1
Барыс
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