«Торпедо» победило «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ
Нижегородское «Торпедо» победило «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ.
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Нижегородское «Торпедо» победило «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» переиграло на выезде череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в четверг в Череповце, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу гостей. У победителей отличились Владислав Фирстов (6-я минута), Никита Артамонов (34) и Денис Ян (35). У хозяев шайбу забросил Глеб Иванов (18).
«Торпедо» одержало вторую победу в трех очных матчах против «Северстали» в нынешнем сезоне.