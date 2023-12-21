«Торпедо» победило «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Череповце, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу гостей. У победителей отличились Владислав Фирстов (6-я минута), Никита Артамонов (34) и Денис Ян (35). У хозяев шайбу забросил Глеб Иванов (18).