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19:00
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19:00
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Торпедо
13
18:00
Лада
Сибирь
41
17:00
Автомобилист
Ак Барс
21
16:30
Авангард
Сочи
83
Хоккей. КХЛ. Все результаты
21:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» победило «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ

Нижегородское «Торпедо» победило «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ.

Торпедо
СеверстальКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» переиграло на выезде череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в четверг в Череповце, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу гостей. У победителей отличились Владислав Фирстов (6-я минута), Никита Артамонов (34) и Денис Ян (35). У хозяев шайбу забросил Глеб Иванов (18).

«Торпедо» одержало вторую победу в трех очных матчах против «Северстали» в нынешнем сезоне.

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Северсталь
1:3
1:1, 0:2, 0:0
Торпедо
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