«Локомотив» нанес «Витязю» шестое поражение подряд в КХЛ
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» одержал победу над «Витязем».
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» одержал победу над «Витязем».
Игра на льду арены в Ярославле завершилась со счетом 5:2 в пользу железнодорожников.
В конце первого периода на точный бросок Владислава Цицюры, отличившегося в меньшинстве, хозяева быстро отреагировали голом Рушана Рафикова. Во втором периоде Владислав Кара вывел подмосковную команду вперед, на что «Локомотив» ответил голом Максима Березкина. В заключительную 20-минутку победную шайбу забросил Артур Каюмов, а затем отличились Александр Полунин и Каюмов, оформивший дубль в пустые ворота.
«Локомотив», набравший 55 очков в 40 матчах, идет на третьей строчке в таблице Западной конференции, а «Витязь» (31 очко в 42 играх), потерпевший шестое поражение кряду, занимает на Западе последнее, 11-е место.