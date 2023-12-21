«Локомотив» нанес «Витязю» шестое поражение подряд в КХЛ

Игра на льду арены в Ярославле завершилась со счетом 5:2 в пользу железнодорожников.

В конце первого периода на точный бросок Владислава Цицюры, отличившегося в меньшинстве, хозяева быстро отреагировали голом Рушана Рафикова. Во втором периоде Владислав Кара вывел подмосковную команду вперед, на что «Локомотив» ответил голом Максима Березкина. В заключительную 20-минутку победную шайбу забросил Артур Каюмов, а затем отличились Александр Полунин и Каюмов, оформивший дубль в пустые ворота.