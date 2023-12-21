Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Трактор
Б
43
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
62
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Барыс
32
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Витязь
52
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Торпедо
13
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Сибирь
41
Хоккей. НХЛ
22.12
Баффало
Торонто
Хоккей. НХЛ
22.12
Коламбус
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
22.12
Питтсбург
Каролина
Хоккей. НХЛ
22.12
Тампа-Бэй
Вегас
Хоккей. НХЛ
22.12
Филадельфия
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
22.12
Флорида
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
22.12
Нью-Джерси
Эдмонтон
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Ак Барс
21
Хоккей. НХЛ
22.12
Даллас
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
22.12
Миннесота
Монреаль
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Сочи
83
Хоккей. НХЛ
22.12
Колорадо
Оттава
Хоккей. НХЛ
22.12
Анахайм
Калгари
Хоккей. НХЛ
22.12
Сан-Хосе
Аризона
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:30
Динамо М
Трактор
Б
43
19:30
СКА
ЦСКА
62
19:00
Нефтехимик
Барыс
32
19:00
Локомотив
Витязь
52
19:00
Северсталь
Торпедо
13
18:00
Лада
Сибирь
41
17:00
Автомобилист
Ак Барс
21
16:30
Авангард
Сочи
83
Хоккей. КХЛ. Все результаты
22:01 (мск), источник: Sport24

«Локомотив» нанес «Витязю» шестое поражение подряд в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» одержал победу над «Витязем».

Локомотив
ВитязьКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/hclokomotiv_official

Игра на льду арены в Ярославле завершилась со счетом 5:2 в пользу железнодорожников.

В конце первого периода на точный бросок Владислава Цицюры, отличившегося в меньшинстве, хозяева быстро отреагировали голом Рушана Рафикова. Во втором периоде Владислав Кара вывел подмосковную команду вперед, на что «Локомотив» ответил голом Максима Березкина. В заключительную 20-минутку победную шайбу забросил Артур Каюмов, а затем отличились Александр Полунин и Каюмов, оформивший дубль в пустые ворота.

«Локомотив», набравший 55 очков в 40 матчах, идет на третьей строчке в таблице Западной конференции, а «Витязь» (31 очко в 42 играх), потерпевший шестое поражение кряду, занимает на Западе последнее, 11-е место.

Читайте также
Локомотив
5:2
1:1, 1:1, 3:0
Витязь
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тренер Милохина: «Все хейтят Даню, не зная, какой он на самом деле. Не очень приятно, что у парня такая репутация»
«Ни стыда, ни совести». Русская красавица-фигуристка поразила подписчиков в откровенном платье на отдыхе в Дубае
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь