СКА обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги
Встреча завершилась со счетом 6:2.
Встреча завершилась со счетом 6:2.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 6:2 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 12 362 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Сергеев (9-я минута), Марат Хайруллин (23), Максим Федотов (31), Павел Дедунов (37), Арсений Грицюк (43) и Борна Рендулич (59). У проигравших отличились Сергей Плотников (25) и Артем Барабоша (54).
СКА и ЦСКА встречались в текущем сезоне в третий раз. Команда из Санкт-Петербурга выиграла все матчи.
В следующем матче СКА 23 декабря на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо». ЦСКА в тот же день в гостях встретится с ярославским «Локомотивом».