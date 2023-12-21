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Нефтехимик
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32
19:00
Локомотив
Витязь
52
19:00
Северсталь
Торпедо
13
18:00
Лада
Сибирь
41
17:00
Автомобилист
Ак Барс
21
16:30
Авангард
Сочи
83
Хоккей. КХЛ. Все результаты
22:23 (мск), источник: ТАСС

СКА обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 6:2.

СКА
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Источник: ХК СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 6:2 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 12 362 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Сергеев (9-я минута), Марат Хайруллин (23), Максим Федотов (31), Павел Дедунов (37), Арсений Грицюк (43) и Борна Рендулич (59). У проигравших отличились Сергей Плотников (25) и Артем Барабоша (54).

СКА и ЦСКА встречались в текущем сезоне в третий раз. Команда из Санкт-Петербурга выиграла все матчи.

В следующем матче СКА 23 декабря на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо». ЦСКА в тот же день в гостях встретится с ярославским «Локомотивом».

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СКА
6:2
1:0, 3:1, 2:1
ЦСКА
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