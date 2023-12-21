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Северсталь
Торпедо
13
18:00
Лада
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21
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Хоккей. КХЛ. Все результаты
22:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» вышло в лидеры Западной конференции КХЛ

«Динамо» победило «Трактор» и вышло в лидеры Западной конференции КХЛ.

Динамо М
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Московское «Динамо» победило в серии буллитов челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в Москве в четверг, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Никита Гусев (26-я и 57-я минуты), еще одну шайбу забросил Седрик Пакетт (48), он же реализовал победный буллит. У гостей голами отметились Семен Дер-Аргучинцев (35), Никита Сошников (48) и Сергей Телегин (54).

В составе «Динамо» двумя голевыми передачами отметился Бреннан Менелл, который преодолел рубеж в 100 очков в КХЛ. Гусев продлил свою результативную серию до 10 матчей, в которых набрал 16 (4+12) очков.

«Динамо» набрало 60 очков и обошло московский «Спартак» на два балла, выйдя в лидеры на Западе. «Трактор» (49 очков) располагается на шестой строчке на Востоке.

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