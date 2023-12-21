«Динамо» вышло в лидеры Западной конференции КХЛ
«Динамо» победило «Трактор» и вышло в лидеры Западной конференции КХЛ.
«Динамо» победило «Трактор» и вышло в лидеры Западной конференции КХЛ.
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Московское «Динамо» победило в серии буллитов челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Москве в четверг, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Никита Гусев (26-я и 57-я минуты), еще одну шайбу забросил Седрик Пакетт (48), он же реализовал победный буллит. У гостей голами отметились Семен Дер-Аргучинцев (35), Никита Сошников (48) и Сергей Телегин (54).
В составе «Динамо» двумя голевыми передачами отметился Бреннан Менелл, который преодолел рубеж в 100 очков в КХЛ. Гусев продлил свою результативную серию до 10 матчей, в которых набрал 16 (4+12) очков.
«Динамо» набрало 60 очков и обошло московский «Спартак» на два балла, выйдя в лидеры на Западе. «Трактор» (49 очков) располагается на шестой строчке на Востоке.