«Динамо» вышло в лидеры Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Московское «Динамо» победило в серии буллитов челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в Москве в четверг, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Никита Гусев (26-я и 57-я минуты), еще одну шайбу забросил Седрик Пакетт (48), он же реализовал победный буллит. У гостей голами отметились Семен Дер-Аргучинцев (35), Никита Сошников (48) и Сергей Телегин (54).

В составе «Динамо» двумя голевыми передачами отметился Бреннан Менелл, который преодолел рубеж в 100 очков в КХЛ. Гусев продлил свою результативную серию до 10 матчей, в которых набрал 16 (4+12) очков.