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22:11 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Спартаку» в матче чемпионата КХЛ

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с поражения начали заключительную в уходящем году выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спартак
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Источник: БЕЛТА

В пятницу подопечные Дмитрия Квартальнова гостили в Москве, где «зубров» принимал один из лидеров Западной конференции «Спартак». Минчане вышли вперед на 13-й минуте встречи: отличился капитан клуба Андрей Стась, который открыл счет и в предыдущем матче «Динамо» против «Витязя». Однако еще до ухода на первый перерыв «красно-белые» восстановили паритет, а в начале следующей трети даже обеспечили себе лидерство — 2:1. Ответить «зубры» смогли в дебюте заключительного периода: наша команда получила право на большинство, которое реализовал лучший бомбардир клуба Сэм Энас. К слову, в обеих голевых атаках минчан поучаствовал нападающий Сергей Кузнецов. Увы, равные цифры продержались на табло всего две минуты — голкипера гостей Алексея Колосова огорчил лидер «Спартака» Николай Голдобин. Отыграться снова динамовцы не смогли, вместо этого пропустив в пустые ворота в концовке игры. Финальная сирена зафиксировала счет 4:2 в пользу москвичей.

Таким образом, «Динамо» прервало серию из трех побед, а «Спартак», в свою очередь, одержал четвертую викторию кряду. Хоккеисты нашей команды остаются на восьмой позиции в таблице Запада, после сорока матчей сезона у «зубров» ровно 40 очков. Заключительный гостевой поединок в 2023 году минчане проведут 24 декабря против аутсайдеров конференции из «Витязя». Встреча в Балашихе стартует в 14.00.

Спартак
4:2
1:1, 1:0, 2:1
Динамо Мн
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