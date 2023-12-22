Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Спартаку» в матче чемпионата КХЛ

В пятницу подопечные Дмитрия Квартальнова гостили в Москве, где «зубров» принимал один из лидеров Западной конференции «Спартак». Минчане вышли вперед на 13-й минуте встречи: отличился капитан клуба Андрей Стась, который открыл счет и в предыдущем матче «Динамо» против «Витязя». Однако еще до ухода на первый перерыв «красно-белые» восстановили паритет, а в начале следующей трети даже обеспечили себе лидерство — 2:1. Ответить «зубры» смогли в дебюте заключительного периода: наша команда получила право на большинство, которое реализовал лучший бомбардир клуба Сэм Энас. К слову, в обеих голевых атаках минчан поучаствовал нападающий Сергей Кузнецов. Увы, равные цифры продержались на табло всего две минуты — голкипера гостей Алексея Колосова огорчил лидер «Спартака» Николай Голдобин. Отыграться снова динамовцы не смогли, вместо этого пропустив в пустые ворота в концовке игры. Финальная сирена зафиксировала счет 4:2 в пользу москвичей.