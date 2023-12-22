Тамбиева выручил журналист, «Спартак» вернулся на первое место. Итоги дня КХЛ

22 декабря регулярный чемпионат КХЛ продолжился четырьмя матчами. Подводим итоги игр.

КХЛ 2023-2024 Неделя 16, 22.12.2023, 17:00 Салават Юлаев 1 Адмирал 2 Б

На 17-й минуте первого периода Александр Шаров с передач Александра Хмелевски и Николя Мелоша открыл счёт в матче, реализовав большинство. Однако в дальнейшем уфимцы отличиться не смогли ни разу.

На шестой минуте второго периода Дмитрий Бучельников с передач Никиты Аноховского и Юрия Паутова восстановил равенство в счёте. В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Даниила Гутика.

Любопытно, что от поражения в серии послематчевых бросков гостей спас реализовавший свою попытку Александр Горшков. После матча с «Амуром» (3:4 Б) 6 декабря в разговоре с журналистом главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев пообещал выставить Горшкова на серию буллитов. Об этом Тамбиева попросил сам журналист.

«Назовите своего фаворита. Я поставлю, серьёзно. Горшков? Хорошо. Поставлю. Почему нет? Вы же болеете за “Адмирал”. Со стороны виднее», — заявил тогда Тамбиев.

Сегодня главный тренер приморской команды сдержал своё слово, и Горшков реализовал одну попытку из двух. Благодаря точному броску Александра буллитная серия получила продолжение, в котором отличился Гутик.

КХЛ 2023-2024 Неделя 16, 22.12.2023, 17:00 Металлург Мг 4 Амур 3 ОТ

На третьей минуте первого периода Люк Джонсон с передачи Семёна Кошелева открыл счёт в матче. На пятой минуте второй двадцатиминутки Станислав Бочаров с передач Егора Коршкова и Кирилла Спиценко восстановил равенство в счёте. На шестой минуте периода Люк Джонсон с передач Никиты Гребёнкина и Григория Дронова вновь вывел магнитогорский клуб вперёд. На 17-й минуте периода Роман Канцеров с передачи Павла Акользина сделал счёт 3:1.

На восьмой минуте третьего периода Евгений Грачёв с передач Станислава Бочарова и Александра Хохлачёва сократил отставание «Амура» до минимума. На последней минуте третьего периода Ефим Гуркин сделал счёт 3:3. Для Гуркина этот матч стал первым за хабаровчан после подписания контракта. В овертайме гости имели несколько опасных моментов, но забили хозяева — за 15 секунд до конца дополнительно отрезка победу «Магнитке» принёс Робин Пресс. Уральская команда перервала четырёхматчевую серию неудач.

КХЛ 2023-2024 Неделя 16, 22.12.2023, 19:30 Куньлунь РС 2 Трактор 5

На девятой минуте первого периода Кайл Вуд с передач Колина Кэмпбелла и Паркера Фу открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Люк Локхарт с передачи Тайлера Вона удвоил преимущество хозяев. Спустя две минуты Максим Шабанов с передачи Данила Юртайкина размочил счёт в игре.

На восьмой минуте второго отрезка игры Семён Дер-Аргучинцев с передач Виталия Кравцова и Антона Бурдасова сделал счёт 2:2. На 16-й минуте периода Антон Бурдасов с передач Альберта Яруллина и Виталия Кравцова вывел челябинский клуб вперёд.

В начале третьей двадцатиминутки Данил Юртайкин забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. В конце встречи Антон Бурдасов установил окончательный счёт в матче.

КХЛ 2023-2024 Неделя 16, 22.12.2023, 19:30 Спартак 4 Динамо Мн 2

На 13-й минуте первого периода Андрей Стась с передач Никиты Смирнова и Сергея Кузнецова открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Даниил Орлов с передач Семёна Ручкина и Егора Филина восстановил равенство в счёте.

На четвёртой минуте второго периода Егор Филин с передач Михала Чайковски и Александра Беляева вывел московский клуб вперёд.

На пятой минуте третьего периода Сэм Энас с передач Коди Кёррана и Сергея Кузнецова сделал счёт 2:2. Спустя две минуты Николай Голдобин с передач Дмитрия Вишневского и Михаила Мальцева во второй раз вывел хозяев вперёд.

В конце игры Павел Порядин установил окончательный счёт в матче. Благодаря этой победе «Спартак» вернулся на первое место в турнирной таблице КХЛ, вновь опередив московское «Динамо».

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Голдобин набрал 55-е (27+28) очко в сезоне и повторил клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по результативности за один регулярный чемпионат. По 55 баллов набирали Бранко Радивоевич (сезон-2009/2010) и Александр Хохлачёв (сезон-2022/2023).