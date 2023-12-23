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00:01 (мск), источник: Sport24

Форвард минского «Динамо» Пинчук может пропустить остаток сезона

Форвард минского «Динамо» Виталий Пинчук может не сыграть в оставшихся матчах сезона-2023/24. Об этом рассказал главный тренер Дмитрий Квартальнов.

Динамо Мн
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Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В очередном матче регулярного чемпионата «Динамо» уступило «Спартаку» (1:3).

— Вернулись в игру, но получили «дешевое» удаление в зоне атаки, пропустили «4 на 5». Могли дотерпеть и увезти что-то отсюда. Наш вратарь дал нам шанс, нужно было реализовывать свои моменты. Есть вопросы к ребятам, опытные игроки должны были забивать.

— Оцените, насколько эффективной получилась подготовка команды во время паузы КХЛ?

— Сейчас тяжело сказать, прошло всего две игры: одну выиграли дома, на выезде проиграли. Давайте дойдем до Нового года, тогда можно будет сделать какие-то выводы. Половина команды у нас была в национальной сборной, другая половина была с нами.

— Насколько серьезна для вас потеря Виталия Пинчука?

— Он у нас первый центральный. Ни для кого не секрет, центральная ось очень важна. В этом у нас есть проблемы.

— Срок восстановления месяц?

— Не знаю, может и сезон пропустит. Пока не могу сказать.

Виталий Пинчук в текущем сезоне провел 37 матчей и набрал 21 очко (9+12).

Спартак
4:2
1:1, 1:0, 2:1
Динамо Мн
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