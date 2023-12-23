Форвард минского «Динамо» Пинчук может пропустить остаток сезона
Форвард минского «Динамо» Виталий Пинчук может не сыграть в оставшихся матчах сезона-2023/24. Об этом рассказал главный тренер Дмитрий Квартальнов.
Форвард минского «Динамо» Виталий Пинчук может не сыграть в оставшихся матчах сезона-2023/24. Об этом рассказал главный тренер Дмитрий Квартальнов.
В очередном матче регулярного чемпионата «Динамо» уступило «Спартаку» (1:3).
— Вернулись в игру, но получили «дешевое» удаление в зоне атаки, пропустили «4 на 5». Могли дотерпеть и увезти что-то отсюда. Наш вратарь дал нам шанс, нужно было реализовывать свои моменты. Есть вопросы к ребятам, опытные игроки должны были забивать.
— Оцените, насколько эффективной получилась подготовка команды во время паузы КХЛ?
— Сейчас тяжело сказать, прошло всего две игры: одну выиграли дома, на выезде проиграли. Давайте дойдем до Нового года, тогда можно будет сделать какие-то выводы. Половина команды у нас была в национальной сборной, другая половина была с нами.
— Насколько серьезна для вас потеря Виталия Пинчука?
— Он у нас первый центральный. Ни для кого не секрет, центральная ось очень важна. В этом у нас есть проблемы.
— Срок восстановления месяц?
— Не знаю, может и сезон пропустит. Пока не могу сказать.
Виталий Пинчук в текущем сезоне провел 37 матчей и набрал 21 очко (9+12).