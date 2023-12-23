Форвард минского «Динамо» Пинчук может пропустить остаток сезона

В очередном матче регулярного чемпионата «Динамо» уступило «Спартаку» (1:3).

— Вернулись в игру, но получили «дешевое» удаление в зоне атаки, пропустили «4 на 5». Могли дотерпеть и увезти что-то отсюда. Наш вратарь дал нам шанс, нужно было реализовывать свои моменты. Есть вопросы к ребятам, опытные игроки должны были забивать.

— Оцените, насколько эффективной получилась подготовка команды во время паузы КХЛ?

— Сейчас тяжело сказать, прошло всего две игры: одну выиграли дома, на выезде проиграли. Давайте дойдем до Нового года, тогда можно будет сделать какие-то выводы. Половина команды у нас была в национальной сборной, другая половина была с нами.

— Насколько серьезна для вас потеря Виталия Пинчука?

— Он у нас первый центральный. Ни для кого не секрет, центральная ось очень важна. В этом у нас есть проблемы.

— Срок восстановления месяц?

— Не знаю, может и сезон пропустит. Пока не могу сказать.