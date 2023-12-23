Первый японский хоккеист в истории КХЛ покинул «Торпедо»
Японский нападающий «Торпедо» Ю Сато продолжит карьеру в пензенском «Дизеле». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.
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Японский нападающий «Торпедо» Ю Сато продолжит карьеру в пензенском «Дизеле». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.
Первый японский хоккеист в истории КХЛ в дебютном сезоне провел 41 игру за «Торпедо», в которых отметился 5 шайбами и таким же количеством голевых передач. В сезоне текущем на счету Ю — 5 сыгранных матчей.
«Благодарим игрока за старательную и усердную работу, желаем успехов, красивых голов и дальнейшего прогресса! Пусть продолжение спортивного пути будет наполнено большим количеством ярких моментов!» — говорится в публикации «Торпедо».