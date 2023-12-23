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Хоккей. КХЛ. Все результаты
16:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» победила «Ак Барс» в матче КХЛ

Хоккеисты «Сибири» обыграли «Ак Барс» со счетом 4:2 в матче КХЛ.

Сибирь
Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» обыграла казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Никита Ефремов (9-я минута), Павел Гоголев (17), Илья Морозов (29) и Энди Андреофф (55). У гостей заброшенными шайбами отметились Евгений Свечников (46) и Вячеслав Войнов (52). Нападающий «Сибири» Владимир Бутузов отметился результативной передачей, он набрал очки в шестом матче подряд — 7 очков (2 шайбы + 5 передач).

«Сибирь» набрала 47 очков и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, где «Ак Барс» (50 очков) идет на шестой позиции.

В следующем матче новосибирская команда дома встретится 26 декабря с омским «Авангардом», «Ак Барс» двумя днями позже примет магнитогорский «Металлург».

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Сибирь
4:2
2:0, 1:0, 1:2
Ак Барс
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