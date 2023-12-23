«Сибирь» победила «Ак Барс» в матче КХЛ
Хоккеисты «Сибири» обыграли «Ак Барс» со счетом 4:2 в матче КХЛ.
Хоккеисты «Сибири» обыграли «Ак Барс» со счетом 4:2 в матче КХЛ.
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» обыграла казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Никита Ефремов (9-я минута), Павел Гоголев (17), Илья Морозов (29) и Энди Андреофф (55). У гостей заброшенными шайбами отметились Евгений Свечников (46) и Вячеслав Войнов (52). Нападающий «Сибири» Владимир Бутузов отметился результативной передачей, он набрал очки в шестом матче подряд — 7 очков (2 шайбы + 5 передач).
«Сибирь» набрала 47 очков и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, где «Ак Барс» (50 очков) идет на шестой позиции.
В следующем матче новосибирская команда дома встретится 26 декабря с омским «Авангардом», «Ак Барс» двумя днями позже примет магнитогорский «Металлург».