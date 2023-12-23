«Сибирь» победила «Ак Барс» в матче КХЛ

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Никита Ефремов (9-я минута), Павел Гоголев (17), Илья Морозов (29) и Энди Андреофф (55). У гостей заброшенными шайбами отметились Евгений Свечников (46) и Вячеслав Войнов (52). Нападающий «Сибири» Владимир Бутузов отметился результативной передачей, он набрал очки в шестом матче подряд — 7 очков (2 шайбы + 5 передач).