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16:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, обыграв в овертайме «Сочи»

В Астане (Казахстан) состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» принимал «Сочи».

Барыс
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Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Акузовским и Павлом Овчинниковым, им помогали Александр Захаренков и Александр Садовников.

Счёт в матче был открыт уже на 42-й секунде нападающим «Сочи» Джереми Бракко. Через несколько минут «Барыс» ответил на это точным броском в исполнении экс-форварда «Нефтехикима» Энтони Камара.

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами — за астанинцев отличился Давид Скленичка, а у гостей забросил Кирилл Рассказов. В заключительном игровом отрезке команды оставили зрителей без заброшенных шайб, а в овертайме сильнее оказались хозяева — за 35 секунд до сирены отличился Аркадий Шестаков.

«Барыс», набрав 33 очка в 43 матчах, по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» (33) на предпоследнем, 10-м месте на Западе.

Барыс
3:2ОТ
1:1, 1:1, 0:0
Сочи
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