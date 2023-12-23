«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, обыграв в овертайме «Сочи»

Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Акузовским и Павлом Овчинниковым, им помогали Александр Захаренков и Александр Садовников.

Счёт в матче был открыт уже на 42-й секунде нападающим «Сочи» Джереми Бракко. Через несколько минут «Барыс» ответил на это точным броском в исполнении экс-форварда «Нефтехикима» Энтони Камара.

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами — за астанинцев отличился Давид Скленичка, а у гостей забросил Кирилл Рассказов. В заключительном игровом отрезке команды оставили зрителей без заброшенных шайб, а в овертайме сильнее оказались хозяева — за 35 секунд до сирены отличился Аркадий Шестаков.