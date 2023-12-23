«Торпедо» одержало волевую победу над СКА в матче КХЛ

ТАСС, 23 декабря. Нижегородское «Торпедо» со счетом 3:1 обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Коваленко (41-я минута) и Андрей Белевич (47, 60). У проигравших отличился Василий Глотов (21).

СКА прервал серию без поражений в основное время, которая составляла 15 матчей. «Торпедо» набрало 55 очков после 43 встреч и поднялось на четвертое место в Западной конференции. СКА с 55 очками в 42 играх располагается на пятой строчке. «Торпедо» обгоняет СКА благодаря большему количеству побед в основное время.

В следующем матче СКА 25 декабря на выезде сыграет с московским «Динамо», «Торпедо» 26 декабря примет столичный «Спартак».