«Торпедо» одержало волевую победу над СКА в матче КХЛ
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу нижегородцев.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу нижегородцев.
ТАСС, 23 декабря. Нижегородское «Торпедо» со счетом 3:1 обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Коваленко (41-я минута) и Андрей Белевич (47, 60). У проигравших отличился Василий Глотов (21).
СКА прервал серию без поражений в основное время, которая составляла 15 матчей. «Торпедо» набрало 55 очков после 43 встреч и поднялось на четвертое место в Западной конференции. СКА с 55 очками в 42 играх располагается на пятой строчке. «Торпедо» обгоняет СКА благодаря большему количеству побед в основное время.
В следующем матче СКА 25 декабря на выезде сыграет с московским «Динамо», «Торпедо» 26 декабря примет столичный «Спартак».
В других матчах субботы новосибирская «Сибирь» со счетом 4:2 обыграла казанский «Ак Барс», астанинский «Барыс» в овертайме переиграл «Сочи» (3:2), ярославский «Локомотив» в овертайме оказался сильнее московского ЦСКА (2:1). Московское «Динамо» со счетом 3:2 в овертайме обыграло нижнекамский «Нефтехимик» и вернулось на первое место в таблице КХЛ.