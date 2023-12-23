ЦСКА в овертайме уступил «Локомотиву»
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Московский ЦСКА в овертайме уступил ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Московский ЦСКА в овертайме уступил ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Рушан Рафиков (34-я минута) и Максим Шалунов (64). У гостей шайбу забросил Михаил Григоренко (46).
«Локомотив» (57 очков) располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (47) занимает шестое место.
В другом матче московское «Динамо» на выезде в овертайме обыграло нижнекамский «Нефтехимик» — 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0).