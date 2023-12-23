ЦСКА в овертайме уступил «Локомотиву»

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Рушан Рафиков (34-я минута) и Максим Шалунов (64). У гостей шайбу забросил Михаил Григоренко (46).