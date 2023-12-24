Самолет с хоккеистами «Сочи» был вынужден приземлиться в Минеральных Водах

В субботу в Астане «Сочи» уступил на выезде казахстанскому «Барысу» (2:3, в овертайме) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В тот же день в пресс-службе аэропорта Сочи сообщили РИА Новости о 19 самолетах, которые не смогли приземлиться из-за сильного ветра и дождя.