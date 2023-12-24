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01:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Самолет с хоккеистами «Сочи» был вынужден приземлиться в Минеральных Водах

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Самолет с представителями хоккейного клуба «Сочи» вынужденно приземлился в аэропорту города Минеральные Воды из-за непогоды в Сочи, сообщается в Telegram-канале команды.

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Источник: Reuters

В субботу в Астане «Сочи» уступил на выезде казахстанскому «Барысу» (2:3, в овертайме) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В тот же день в пресс-службе аэропорта Сочи сообщили РИА Новости о 19 самолетах, которые не смогли приземлиться из-за сильного ветра и дождя.

Штормовое предупреждение из-за ливней действует в Сочи до 25 декабря. В это время в олимпийской столице прогнозируются сильный ветер с порывами от 30 до 32 метров в секунду, снегопад в горах, гололедица в предгорных районах. Сейчас в Сочи продолжают идти дожди.

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