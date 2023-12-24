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16:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» обыграл «Авангард» в матче лидеров Восточной конференции КХЛ

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» обыграли омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Омске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Даниил Вовченко (7-я минута), Максим Карпов (38), Люк Джонсон (43). У хозяев заброшенными шайбами отметились Михаил Беляев (12) и Игорь Гераськин (46).

«Металлург» набрал 59 очков и продолжил лидировать в таблице Восточной конференции, где «Авангард» (57 очков) идет вторым.

В следующем матче «Авангард» 26 декабря сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью», «Металлург» в тот же день проведет гостевую встречу с тольяттинской «Ладой».

В другом матче подмосковный «Витязь» одолел минское «Динамо» со счетом 6:4, уступая после второго периода в две шайбы (2:4).

Авангард
2:3
1:1, 0:1, 1:1
Металлург Мг
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