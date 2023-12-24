«Металлург» обыграл «Авангард» в матче лидеров Восточной конференции КХЛ

Встреча в Омске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Даниил Вовченко (7-я минута), Максим Карпов (38), Люк Джонсон (43). У хозяев заброшенными шайбами отметились Михаил Беляев (12) и Игорь Гераськин (46).

«Металлург» набрал 59 очков и продолжил лидировать в таблице Восточной конференции, где «Авангард» (57 очков) идет вторым.

В следующем матче «Авангард» 26 декабря сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью», «Металлург» в тот же день проведет гостевую встречу с тольяттинской «Ладой».