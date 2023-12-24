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16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ковальчук забросил первую шайбу за «Спартак» в победном матче с «Куньлунем»

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Московский «Спартак» победил китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который стал первым за «красно-белых» для олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука после возвращения в клуб.

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Встреча, прошедшая в воскресенье на малой арене спорткомплекса «Лужники», завершилась со счетом 5:2 (3:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Михал Чайковски (6-я минута), Николай Голдобин (12), Андрей Локтионов (20), Егор Филин (33) и Илья Ковальчук (59). У гостей отличились Джек Родуолд (38) и Спенсер Фу (47).

Голдобин набрал в игре 2 очка (1+1) и установил новый рекорд «Спартака» в КХЛ по набранным баллам за сезон. На счету форварда 57 (28+29) очков в 44 матчах, он обошел словака Бранко Радивоевича и Александра Хохлачева (по 55 баллов). Локтионов забросил свою юбилейную 100-ю шайбу в КХЛ.

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Ковальчук вышел на лед во втором звене команды, вместе с форвардами Локтионовым и Максимом Цыплаковым. Во втором периоде 40-летний форвард допустил результативную ошибку. После его потери шайбы «Куньлунь» впервые отличился в матче, играя в меньшинстве. В концовке встречи Ковальчук забросил шайбу в пустые ворота.

Матч прошел в рамках «Народных гуляний». Хоккеисты «Спартака» провели встречу в специальной форме, стилизованной под древнерусский узор. В такой же экипировке «красно-белые» сыграли ранее с минским «Динамо» 22 декабря (4:2). Игры приурочены ко дню рождения клуба и посвящены русской народной культуре.

«Спартак» одержал пятую победу подряд и во второй раз обыграл «Куньлунь» в нынешнем сезоне при двух поражениях. «Красно-белые» набрали 62 очка и снова вышли на первое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» (35 очков) занимает девятую строчку.

Спартак
5:2
3:0, 1:1, 1:1
Куньлунь РС
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