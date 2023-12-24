Ковальчук забросил первую шайбу за «Спартак» в победном матче с «Куньлунем»

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Wl09oMJmloc?si=NeUgoPPgnvt73pMd&autoplay=1" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча, прошедшая в воскресенье на малой арене спорткомплекса «Лужники», завершилась со счетом 5:2 (3:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Михал Чайковски (6-я минута), Николай Голдобин (12), Андрей Локтионов (20), Егор Филин (33) и Илья Ковальчук (59). У гостей отличились Джек Родуолд (38) и Спенсер Фу (47).

Голдобин набрал в игре 2 очка (1+1) и установил новый рекорд «Спартака» в КХЛ по набранным баллам за сезон. На счету форварда 57 (28+29) очков в 44 матчах, он обошел словака Бранко Радивоевича и Александра Хохлачева (по 55 баллов). Локтионов забросил свою юбилейную 100-ю шайбу в КХЛ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gFBZZ023k54?si=1fnM6GerAlPltwib" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ковальчук вышел на лед во втором звене команды, вместе с форвардами Локтионовым и Максимом Цыплаковым. Во втором периоде 40-летний форвард допустил результативную ошибку. После его потери шайбы «Куньлунь» впервые отличился в матче, играя в меньшинстве. В концовке встречи Ковальчук забросил шайбу в пустые ворота.

Матч прошел в рамках «Народных гуляний». Хоккеисты «Спартака» провели встречу в специальной форме, стилизованной под древнерусский узор. В такой же экипировке «красно-белые» сыграли ранее с минским «Динамо» 22 декабря (4:2). Игры приурочены ко дню рождения клуба и посвящены русской народной культуре.