Хоккеисты минского «Динамо» потерпели гостевое поражение от «Витязя»

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Второй и заключительной остановкой подопечных Дмитрия Квартальнова по ходу гостевого турне стала Балашиха, где «зубров» принимал аутсайдер Западной конференции «Витязь». Менее недели назад команды встречались в Минске, и тогда динамовцы одержали уверенную победу — 4:1. В выездном поединке, однако, все пошло не по плану. Уже на 35-й секунде матча «зубры» оказались в положении догоняющих, а незадолго до конца отрезка пропустили снова. Казалось, минчане закончат отрезок при счете 0:2, но прямо перед уходом в раздевалки Егор Бориков сократил отставание столичного клуба.

Следующая треть прошла под тотальным контролем гостей. На второй минуте периода отличился Ник Меркли, но его гол был отменен после видеопросмотра. К следующим шайбам «зубров» вопросов уже не возникло: сперва цифры на табло сравнял Янни Калдис, а затем дублем разразился Сергей Кузнецов — 4:2. Увы, удержать преимущество «Динамо» в этот день было не суждено, ибо в финальной 20-минутке в игре минчан случился необъяснимый провал. Хозяева отыграли один гол вскоре после стартового вбрасывания, а в середине периода «бело-голубые» схватили два удаления подряд, за что и были наказаны дважды. За оставшееся время ничего путного в атаке гости придумать не смогли, вместо этого пропустив в пустые ворота. В итоге 6:4 — «Витязь» сильнее.