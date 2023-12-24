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16:58 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» потерпели гостевое поражение от «Витязя»

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» неудачно завершили последнюю в уходящем году выездную серию матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Витязь
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Источник: https://vk.com/hcdinamoby

Второй и заключительной остановкой подопечных Дмитрия Квартальнова по ходу гостевого турне стала Балашиха, где «зубров» принимал аутсайдер Западной конференции «Витязь». Менее недели назад команды встречались в Минске, и тогда динамовцы одержали уверенную победу — 4:1. В выездном поединке, однако, все пошло не по плану. Уже на 35-й секунде матча «зубры» оказались в положении догоняющих, а незадолго до конца отрезка пропустили снова. Казалось, минчане закончат отрезок при счете 0:2, но прямо перед уходом в раздевалки Егор Бориков сократил отставание столичного клуба.

Следующая треть прошла под тотальным контролем гостей. На второй минуте периода отличился Ник Меркли, но его гол был отменен после видеопросмотра. К следующим шайбам «зубров» вопросов уже не возникло: сперва цифры на табло сравнял Янни Калдис, а затем дублем разразился Сергей Кузнецов — 4:2. Увы, удержать преимущество «Динамо» в этот день было не суждено, ибо в финальной 20-минутке в игре минчан случился необъяснимый провал. Хозяева отыграли один гол вскоре после стартового вбрасывания, а в середине периода «бело-голубые» схватили два удаления подряд, за что и были наказаны дважды. За оставшееся время ничего путного в атаке гости придумать не смогли, вместо этого пропустив в пустые ворота. В итоге 6:4 — «Витязь» сильнее.

Таким образом, домой в Минск динамовцы возвращаются без набранных очков, два дня назад наша команда проиграла московскому «Спартаку» со счетом 2:4. «Зубры» продолжают идти на восьмой позиции на Западе, в активе столичного клуба 40 очков после 41 игры. До конца 2023 года минчанам осталось провести еще три матча: дома против «Автомобилиста» и «Спартака» (26 и 28 декабря соответственно), а также в гостях у «Сочи» 30 декабря.

Витязь
6:4
2:1, 0:3, 4:0
Динамо Мн
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