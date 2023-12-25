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00:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Квартальнов: «Динамо» с «Витязем» просто рассыпалось, это огорчает

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своих подопечных в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем» (4:6).

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Источник: Чемпионат.com

«Играть нужно с первой до последней минуты. Во втором периоде вернулись в игру. В третьем периоде получили (пропущенные шайбы. — Прим. “Чемпионата”). Не могу сказать, что “Витязь” так хотел. Мы просто рассыпались. Это огорчает.

Четвёртый гол «Витязя» стал решающим? Они все решающие. Игра складывалась очень спокойно. Мы играли, контролировали ход матча. Взять тот же третий гол: нужно было выводить эту шайбу, она застряла в ногах. Не нужно давать таких больших подарков. Редко такое встретишь, когда хоккеист обыграл трёх подряд соперников.

Если взять гол Борикова: он выиграл борьбу, побежал, очень тяжело его заработал, здорово бросил. А тут в простой ситуации берёт и играет. Нужно играть до конца, если есть какая-то ошибка, нужно помогать«, — приводит слова Квартальнова пресс-служба минского “Динамо” на официальном сайте клуба.

Напомним, подопечные Квартальнова располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 41 матче. «Витязь» замыкает таблицу, имея в активе 33 балла.

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6:4
2:1, 0:3, 4:0
Динамо Мн
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