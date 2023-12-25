Хет-трик Барулина помог «Амуру» одержать победу над «Нефтехимиком» в КХЛ

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). В составе победителей хет-трик оформил Владислав Барулин (11, 53 и 58-я минуты), также отличился Егор Коршков (40). У гостей шайбу забросил Никита Сетдиков (23).

«Нефтехимик» впервые в сезоне уступил «Амуру». Ранее он одержал две победы (3:2 Б, 4:0).

Хабаровский клуб, набравший 44 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 39 баллами располагается на десятой строчке.