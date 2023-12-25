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15:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хет-трик Барулина помог «Амуру» одержать победу над «Нефтехимиком» в КХЛ

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Амур
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Источник: ХК "Амур"

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). В составе победителей хет-трик оформил Владислав Барулин (11, 53 и 58-я минуты), также отличился Егор Коршков (40). У гостей шайбу забросил Никита Сетдиков (23).

«Нефтехимик» впервые в сезоне уступил «Амуру». Ранее он одержал две победы (3:2 Б, 4:0).

Хабаровский клуб, набравший 44 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 39 баллами располагается на десятой строчке.

В среду, 27 декабря, «Амур» снова в Хабаровске сыграет с «Нефтехимиком».

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Амур
4:1
1:0, 1:1, 2:0
Нефтехимик
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