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25 декабря, источник: Ведомости.Спорт

На клуб КХЛ подали иск из-за дискриминации. В истории лиги такого еще не было

Дедлайн по переходам в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) получился непривычно громким. Как сообщил «Спорт-Экспресс», в преддверии новогодних праздников игроки «Ак Барса» Дамир Жафяров и Никита Евсеев обратились в лигу с требованием разорвать контракты с казанским клубом из-за спортивной дискриминации со стороны тренера. В истории КХЛ, созданной в 2008 г., подобных историй еще не было.

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Источник: ХК "Ак Барс"

Решение подать иски в КХЛ прокомментировал агент Шуми Бабаев, представляющий интересы обоих игроков. По его словам, пойти на крайнюю меру пришлось ввиду отсутствия альтернатив. Кроме того, Бабаев не исключил вероятности отъезда Евсеева в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) — хоккеист был выбран клубом «Эдмонтон Ойлерз» на драфте 2022 г. под общим 190-м номером.

«Жафярову и Евсееву просто не дают играть, — сказал Бабаев. — Это последняя попытка восстановить справедливость Другие клубы были готовы заплатить за них солидную компенсацию. Но тренерский штаб “Ак Барса” во главе с Зинэтулой Билялетдиновым относится к моим игрокам максимально предвзято и никуда их не отпускает».

Определение «спортивная дискриминация Хоккеиста» действительно присутствует в регламенте КХЛ. В ст. 35 1.2 говорится, что дискриминация — это достаточное основание для расторжения контракта по инициативе игроков посредством обращения в Дисциплинарный комитет. Что именно понимается под дискриминацией, в регламенте не прописано. Сегодня, 25 декабря, КХЛ подчеркнула это в отдельном релизе: «Понятие “спортивная дискриминация” не конкретизируется регламентом. Каждый случай рассматривается индивидуально», — сообщила пресс-служба лиги.

Дедлайн по переходам завершится в полночь с 27 на 28 декабря. Заседание дисциплинарного комитета по делу Жафярова и Евсеева может состояться еще позже. Игрокам могут присвоить статус неограниченно свободных агентов — в этом случае инстанция продлит для них срок дозаявки, чтобы обеспечить возможность заключить контракты с другими командами. Вместе с тем занять могут и сторону «Ак Барса». Дисциплинарный комитет вправе объяснить, что дискриминации нет, а игроки просто не подходят под игровую модель Билялетдинова. При таком развитии событий им придется оставаться в клубе без игровой практики.

Жафярову 29 лет. Нападающий перешел в казанский клуб из петербургского СКА летом 2023 г., подписав однолетнее соглашение на 60 млн руб. Хоккеист входит в топ-6 самых высокооплачиваемых игроков команды и был позитивно настроен перед началом сезона: «Поработать с Билялетдиновым — это прям вау», — говорил он в июле. Но стать основным игроком у Жафярова не получилось. В этом сезоне на его счету 16 матчей в КХЛ (всего «Ак Барс» провел 43 игры) и лишь два результативных действия — по голу и голевой передаче. С 28 ноября он перестал выходить на лед.

На положение Жафярова влияет одно из условий его контракта. В соглашении содержится пункт о запрете на обмен в ряд команд КХЛ. По данным «Матч ТВ», из-за этого сорвался переход хоккеиста в магнитогорский «Металлург», несмотря на то, что сами клубы достигли договоренности. «Ак Барс» выпустил заявление, в котором сказано, что теперь Жафяров готов отказаться от запрета на обмен. В клубе ему уже ищут новую команду, при этом позволяют тренироваться с основным составом.

19-летний Евсеев в сезоне 2022/23 («Ак Барс» начинал его под руководством Олега Знарка) играл довольно часто: он провел в чемпионате 48 матчей, набрав «5+2» по системе «гол плюс пас». В сезоне 2023/24 на счету защитника только 19 матчей и три очка по системе результативности («1+2»). С конца октября он выступает за «Нефтяник» из Альметьевска во Всероссийской хоккейной лиге — следующем по уровню дивизионе за КХЛ. «Нефтяник» — фарм-клуб «Ак Барса», ссылка в ВХЛ предусмотрена контрактом игрока. Евсеев — самый молодой хоккеист в составе команды и один из самых низкооплачиваемых. Его зарплата составляет 2 млн руб. в год, меньше только у форварда Семена Терехова.

«Ак Барс» — трехкратный обладатель Кубка Гагарина. Все три раза — в 2009-м, 2010-м и 2018-м — клуб завоевывал главный трофей КХЛ под руководством Билялетдинова. В прошлом сезоне команда под его руководством дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила ЦСКА в серии из семи матчей с общим счетом 3−4. В нынешнем сезоне казанцы идут на седьмом месте в Восточной конференции, набрав 50 очков в 43 матчах.

Антон Иванов

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