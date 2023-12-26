Хоккеисты минского «Динамо» дома проиграли «Автомобилисту»

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Во вторник подопечные Дмитрия Квартальнова принимали гостей из Восточной конференции — «Автомобилист» из Екатеринбурга. Стартовый игровой отрезок не запомнился практически ничем, на двоих команды нанесли всего девять бросков в створ ворот. Гости дважды играли в большинстве, но за четыре минуты голевых моментов не создали.

В начале второй трети оказалось, что все это время «Автомобилист» усыплял бдительность хозяев: сразу же после старта периода екатеринбуржцы открыли счет благодаря рикошету от защитника «Динамо», а всего 20 секунд спустя поразили цель снова. Далее случился и третий гол гостей, но, к радости зрителей, шайба была отменена по причине игры высоко поднятой клюшкой. Минчане пришли в себя только после удачного видеопросмотра, и до перерыва даже сумели сократить отставание: точный бросок в падении после передачи Сэма Энаса нанес Вадим Мороз — 1:2.

В дебюте заключительной трети екатеринбуржцы вновь оторвались на два гола — во второй раз за вечер шайба влетела в ворота «зубров» от своего же игрока. Спустя десять минут капитан «Динамо» Андрей Стась, казалось бы, отыграл одну шайбу, но после очередного видеосеанса судьи зафиксировали нарушение правил — удар ногой — и гол засчитан не был. Реализовать шансы в оставшееся время хозяева не смогли, вместо этого пропустив в пустые ворота: хет-трик оформил Андрей Обидин. В итоге 4:1 в пользу «Авто», месяц назад в Екатеринбурге победу с таким же счетом одержали минчане.