Гол Ковальчука не спас «Спартак», Буше приговорил «Сибирь». Итоги дня в КХЛ

26 декабря регулярный чемпионат КХЛ продолжился семью матчами. Подводим итоги игр.

КХЛ 2023-2024 Неделя 17, 26.12.2023, 15:30 Сибирь 2 Авангард 3 ОТ

Счёт в матче на восьмой минуте в большинстве открыл форвард «Сибири» Сергей Дубакин, которому ассистировали Егор Аланов и Иван Климович. «Авангарду» удалось отыграться через несколько минут благодаря голу Райана Спунера с передачи Рида Буше.

В концовке второго периода команды обменялись заброшенными шайбами. За «Сибирь» отличился Энди Андреофф с передач Георгия Белоусова и Владимира Бутузова, а «Авангард» быстро ответил голом Никиты Холодилина с паса Дамира Шарипзянова. Затем точный бросок Буше принёс «Авангарду» победу в овертайме.

Сразу же после завершения встречи главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, как планирует использовать нападающего Николая Прохоркина, которого сегодня, 26 декабря, обменяли в омский клуб как раз из «Сибири».

«Как планируем использовать Прохоркина? Мы ещё подумаем, потому что Коля только пришёл. Это приобретение даст нам опыт, мастерство, большое количество сыгранных матчей в КХЛ. Игрок, который умеет забить, отдать, выкладывается в плей-офф. Я видел, как Коля играл за Омск. Думаю, в раздевалке от него будет польза. И он очень хочет побороться за Кубок, помочь команде выиграть его», — заметил Кравец.

КХЛ 2023-2024 Неделя 17, 26.12.2023, 18:00 Лада 5 Металлург Мг 1

Дублем в матче отметился нападающий «Лады» Иван Романов. Ещё по голу в составе хозяев забили Сергей Шумаков, Никита Михайлов и Трой Джозефс. Единственную шайбу в составе сталеваров забросил нападающий Никита Михайлис. После трёх пропущенных шайб в первом периоде был заменён вратарь «Металлурга» Илья Набоков, уступивший место Александру Судницину.

КХЛ 2023-2024 Неделя 17, 26.12.2023, 19:00 Северсталь 3 Трактор 5

Дублем в матче отметился защитник «Трактора» Альберт Яруллин. Ещё по голу в составе «Трактора» забили Максим Шабанов, Владимир Ткачёв и Чарльз Робинсон. За «Северсталь» голы забивали Александр Скоренов и Тимофей Давыдов. В концовке матча большинство реализовал форвард «Северстали» Данил Аймурзин, но на большее череповчан не хватило.

КХЛ 2023-2024 Неделя 17, 26.12.2023, 19:00 Торпедо 2 Спартак 1 Б

На девятой минуте матча счёт открыл хоккеист «Торпедо» Михаил Орлов, которому ассистировали Сергей Гончарук и Василий Атанасов. В концовке первого периода счёт сравнял нападающий «Спартака» Илья Ковальчук, для которого эта шайба стала второй в составе красно-белых. 40-летнему форварду ассистировал Андрей Локтионов. Несмотря на большое количество опасных моментов, шайб в основное время и в овертайме больше заброшено не было. Решающий буллит на счету Василия Атанасова.

КХЛ 2023-2024 Неделя 17, 26.12.2023, 19:10 Динамо Мн 1 Автомобилист 4

Главным героем матча стал нападающий «Автомобилиста» Андрей Обидин, оформивший хет-трик. Единственную шайбу минского «Динамо» в середине второго периода забросил Вадим Мороз, которому ассистировали Сэм Энас и Ник Меркли.

КХЛ 2023-2024 Неделя 17, 26.12.2023, 19:30 Куньлунь РС 1 Локомотив 2

На 10-й минуте матча счёт открыл хоккеист «Локомотива» Никита Черепанов, которому ассистировали Георгий Иванов и Степан Никулин. В середине второго периода ярославцы удвоили преимущество в счёте благодаря голу Сергея Андронова с передач Андрея Сергеева и Артура Каюмова. «Куньлунь» отыграл одну шайбу в середине третьего периода усилиями Джейсона Фрэма с передач Джемела Смита и Брэндона Ипа. Ярославцам удалось удержать преимущество до финальной сирены.

КХЛ 2023-2024 Неделя 17, 26.12.2023, 19:30 Сочи 3 Адмирал 5

Одним из главных героев матча стал защитник «Адмирала» Либор Шулак, на счету которого дубль. Примечательно, что это первые голы чешского игрока обороны за дальневосточный клуб после обмена из «Авангарда». Ещё по шайбе за владивостокцев забросили Дмитрий Бучельников, Егор Морозов и Даниил Гутик. За сочинцев отличились Даниил Сероух, Кирилл Рассказов и Данил Авершин.