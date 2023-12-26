В минском «Динамо» сообщили о серьёзной травме нападающего Бретта Ритчи

"Каков характер травмы Дерябина? Ритчи не играет уже два матча? У Ритчи серьёзная травма, он выбыл. Дерябин пока не катался, на выезд не ездил из-за травмы. Ещё двое заболели. Народу маловато… Конечно, нам нужны защитники, потому что опытные в последнее время играют много. Надо провести ротацию.