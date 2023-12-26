В минском «Динамо» сообщили о серьёзной травме нападающего Бретта Ритчи
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов сообщил, что нападающий Бретт Ритчи получил серьёзную травму.
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов сообщил, что нападающий Бретт Ритчи получил серьёзную травму.
"Каков характер травмы Дерябина? Ритчи не играет уже два матча? У Ритчи серьёзная травма, он выбыл. Дерябин пока не катался, на выезд не ездил из-за травмы. Ещё двое заболели. Народу маловато… Конечно, нам нужны защитники, потому что опытные в последнее время играют много. Надо провести ротацию.
Что с Романом Горбуновым? Не доиграл сегодня до конца матча. Пока не знаю. Если травма, то ситуация будет непростая. Почему не играл Кодола? Заболел. И Бориков тоже", — цитирует Квартальнова пресс-служба минского клуба.
В нынешнем сезоне Ритчи провёл шесть матчей без набранных очков с показателем полезности «-5».