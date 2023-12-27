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14:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» обыграл «Нефтехимик» благодаря шайбе Хохлачева

«Амур» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ со счетом 4:2.

Амур
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Источник: ХК "Амур"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» победил нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу хозяев. У победителей отличились Евгений Грачев (16-я минута), Ян Дрозд (23), Александр Хохлачев (52) и Кирилл Капустин (60). В составе гостей шайбы забросили Дмитрий Соколов (31) и Евгений Митякин (59).

Хабаровский клуб с 46 очками в 44 матчах располагается на девятой строчке в таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» (39 очков) идет следом.

В следующем матче «Амур» 3 января сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью», нижнекамцы 29 декабря встретятся в гостях с владивостокским «Адмиралом».

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Амур
4:2
1:0, 1:1, 2:1
Нефтехимик
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