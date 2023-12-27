«Амур» обыграл «Нефтехимик» благодаря шайбе Хохлачева

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» победил нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу хозяев. У победителей отличились Евгений Грачев (16-я минута), Ян Дрозд (23), Александр Хохлачев (52) и Кирилл Капустин (60). В составе гостей шайбы забросили Дмитрий Соколов (31) и Евгений Митякин (59).

Хабаровский клуб с 46 очками в 44 матчах располагается на девятой строчке в таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» (39 очков) идет следом.