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20:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ротенберг сравнил свое детство с сериалом «Слово пацана»

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг заявил, что рос на примерно таких же улицах, как те, что показаны в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

СКА
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Источник: РИА "Новости"

Премьерные серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышли в онлайн-кинотеатрах 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках на фоне перестройки, он вызвал значительный резонанс.

«Я родился в Ленинграде в 1981 году и рос на примерно таких же улицах, о которых рассказывают в сериале “Слово пацана”. Рассказывают честно и без прикрас о том суровом времени и о пацанах, которые жили на тех улицах. Поверьте, Ленинград конца 80-х почти не отличался от Казани, показанной в сериале. Спасибо его создателям за честный и талантливый рассказ. В любые, даже самые трудные времена можно вести себя как мужчина. Даже на такой улице можно выжить и потом стать настоящим гражданином, патриотом своего государства», — написал Ротенберг в Telegram-канале.

Также специалист опубликовал совместную фотографию с актерами, снимавшимися в сериале, которые посетили школу «Красная Машина Юниор» и поздравили всех болельщиков, тренеров и хоккеистов системы СКА с наступающими праздниками.

Источник: https://t.me/rotenberg81

«Кстати, именно спорт в те времена был спасением для многих простых мальчишек. Говорю это как сын тренера по дзюдо, который многое сделал для того, чтобы вытащить ребят с улицы, научить их защищать себя, растить пацанов настоящими мужчинами. Сегодня нам гораздо проще растить новое поколение, но спорт вообще и хоккей в особенности очень важны и сегодня. Вчера звезды сериала “Слово пацана” пришли на праздник в школу “Красная Машина Юниор” и поздравили всех болельщиков, тренеров и хоккеистов системы СКА с Новым годом! Наше настоящее кино поддерживает наш настоящий спорт! Спасибо, пацаны! Стараемся играть так же искренне, как вы!» — добавил Ротенберг.

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