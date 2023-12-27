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27 декабря, источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» заключило контракт с олимпийским чемпионом 1992 года

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» подписало контракт с вратарем Николаем Хабибулиным, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 50-летним голкипером рассчитано до конца сезона. В составе «Торпедо» он будет выступать под 39-м номером.

Свою последнюю игру на профессиональном уровне Хабибулин провел в сезоне-2013/14 в составе «Чикаго Блэкхокс». Также в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он играл за «Эдмонтон Ойлерз», «Финикс Койотис», «Виннипег Джетс» и «Тампу-Бэй Лайтнинг», вместе с которой выиграл Кубок Стэнли в 2004 году. В России и СССР он выступал за ЦСКА и казанский «Ак Барс». Является рекордсменом среди российских голкиперов по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ (799).

В составе сборной СНГ Хабибулин стал чемпионом Олимпиады 1992 года, а со сборной России взял бронзовую медаль на Играх-2002. С мая 2022 года он работал тренером вратарей «Торпедо».

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