«Торпедо» заключило контракт с олимпийским чемпионом 1992 года

Свою последнюю игру на профессиональном уровне Хабибулин провел в сезоне-2013/14 в составе «Чикаго Блэкхокс». Также в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он играл за «Эдмонтон Ойлерз», «Финикс Койотис», «Виннипег Джетс» и «Тампу-Бэй Лайтнинг», вместе с которой выиграл Кубок Стэнли в 2004 году. В России и СССР он выступал за ЦСКА и казанский «Ак Барс». Является рекордсменом среди российских голкиперов по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ (799).