«Торпедо» заключило контракт с олимпийским чемпионом 1992 года
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» подписало контракт с вратарем Николаем Хабибулиным, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» подписало контракт с вратарем Николаем Хабибулиным, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 50-летним голкипером рассчитано до конца сезона. В составе «Торпедо» он будет выступать под 39-м номером.
Свою последнюю игру на профессиональном уровне Хабибулин провел в сезоне-2013/14 в составе «Чикаго Блэкхокс». Также в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он играл за «Эдмонтон Ойлерз», «Финикс Койотис», «Виннипег Джетс» и «Тампу-Бэй Лайтнинг», вместе с которой выиграл Кубок Стэнли в 2004 году. В России и СССР он выступал за ЦСКА и казанский «Ак Барс». Является рекордсменом среди российских голкиперов по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ (799).
В составе сборной СНГ Хабибулин стал чемпионом Олимпиады 1992 года, а со сборной России взял бронзовую медаль на Играх-2002. С мая 2022 года он работал тренером вратарей «Торпедо».