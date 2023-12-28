Итоги дедлайна КХЛ: «Авангард» и «Трактор» — главные победители

Самые мощные сделки последнего дня трансферного окна

В полночь со среды на четверг в КХЛ закрылось трансферное окно. Теперь команды смогут осуществить переходы не ранее 1 мая следующего года. Вопреки ожиданиям последний день прошел бурно, запомнившись несколькими сделками, включая блокбастер с участием трех статусных нападающих (Жафяров, Гераськин, Кошелев) и такого же количества топ-клубов («Авангард», «Металлург», «Ак Барс»).

Даже роскошный по напряжению матч ЦСКА — СКА отошел на второй план, поскольку активность на рынке не ослабевала до самого конца. Как, например, армейскому противостоянию выдержать сравнение с резонансным подписанием «Торпедо» на контракт игрока 50-летнего тренера вратарей Николая Хабибулина? Даже пять минут легенды в одном официальном матче станут событием мирового значения. Классный пиар-ход. Его принялись сразу же обсуждать даже в Северной Америке.

В последние годы сложилась определенная и не самая интригующая ситуация, когда после двух третей регулярного чемпионата почти все участники сохраняют шансы на плей-офф. Соответственно, даже замыкающий таблицу Восточной конференции «Барыс» неохотно расстается с ведущими игроками, в глубине души надеясь совершить чудесное спасение и ворваться в восьмерку. В таких стесненных условиях несколько клубных менеджеров проявили чудеса изворотливости и профессионализма в попытке усилить свои составы. Некоторым это удалось сделать с блеском.

Понятно, что свежая активность связана с прошлыми просчетами, зачастую допущенными еще летом. Но не использовать последнюю возможность улучшить положение дел — это как минимум ошибка. Если не сказать хуже. Важно подойти к решающей части сезона в максимальной готовности. Агрессивнее и качественнее других сработали «Авангард» с «Трактором».

Дамир Жафяров

Новичку своего дела Антону Курьянову не удалось решить вопрос только с вратарем. Зато благодаря хорошим отношениям с агентом Шуми Бабаевым всего за пару дней генеральный менеджер сибиряков собрал второе звено, которое неплохо смотрится на бумаге: Жафяров — Прохоркин — Юрчо. На текущий момент каждого из них сложно считать звездой первой величины, но давление на них будет не таким огромным, как может показаться. Пока в команде есть ударная тройка во главе с Ткачевым, которая стабильно делает результат в независимости от других обстоятельств.

Кроме того, важно подчеркнуть, что «Авангард» при тройном обмене не только получил Жафярова, но и полностью компенсировал весенние траты на трансфер Гераськина, получив от «Магнитки» 65 миллионов рублей сверху.

«Трактор» днем ранее укрепил оборону Дроновым, расставшись лишь с третьим вратарем Подскребалиным, а в среду совершил несколько интересных ходов. Челябинский клуб расстался с не оправдавшим ожидания канадским защитником Бауи, проданным в «Торпедо», и усилил центральную ось хорошо играющим на вбрасываниях его соотечественником Родуолдом из «Куньлуня».

Сорвался только в самый последний момент обмен с «Северсталью» давно не проходящего в состав Тертышного на недавнего участника Матча звезд Коростелева. Зато удалось еще на год продлить лучшего игрока команды в текущем сезоне Шабанова. Это большой успех клубного менеджмента в лице Ивана Савина и Алексея Волкова. И они, и сам нападающий могут не переживать за ближайшее будущее, сконцентрировавшись на других делах.

Пролонгация контрактов — это тоже часть селекционной политики. Очень часто более важная, чем приобретение новичков со стороны. «Нефтехимик» договорился с несколькими игроками, включая своих лидеров Дергачева и Шафигуллина, проводящих лучшие сезоны в своей карьере. Очевидно, что не все агенты и клубы торопятся решать этот вопрос уже в декабре. Впереди еще масса времени, и неясно, как изменится ситуация. Но лучше сейчас спать спокойно, решив заранее одну проблему.