«Трактор» на выезде уверенно всухую обыграл «Сибирь», продлив победную серию до 3 матчей

Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0, которая стала для них третьей кряду.

Счёт в матче был открыт в начале первого периода нападающим «Трактора» Семёном Дер-Аргучинцевым. Во второй двадцатиминутке отличились Виталий Кравцов и Никита Тертышный, который накануне мог быть обменян в череповецкую «Северсталь». В оставшееся игровое время зрителей заброшенных шайб не увидели.

Вратарь челябинского «Трактора» Зак Фукале отразил 21 бросок по воротам, проведя свою четвёртую игру на ноль в нынешнем сезоне.