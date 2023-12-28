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17:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» на выезде уверенно всухую обыграл «Сибирь», продлив победную серию до 3 матчей

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» принимала «Трактор».

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Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0, которая стала для них третьей кряду.

Счёт в матче был открыт в начале первого периода нападающим «Трактора» Семёном Дер-Аргучинцевым. Во второй двадцатиминутке отличились Виталий Кравцов и Никита Тертышный, который накануне мог быть обменян в череповецкую «Северсталь». В оставшееся игровое время зрителей заброшенных шайб не увидели.

Вратарь челябинского «Трактора» Зак Фукале отразил 21 бросок по воротам, проведя свою четвёртую игру на ноль в нынешнем сезоне.

Таким образом, «Трактор», набрав 55 очков в 45 матчах, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя по дополнительным показателям «Ладу», которая сегодня проведёт матч с московским «Динамо». «Сибирь» (48) остаётся на восьмом месте.

Сибирь
0:3
0:1, 0:2, 0:0
Трактор
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