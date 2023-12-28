Сенсацией с разгромом завершился матч «Барыса» с одним из лидеров КХЛ
Казахстанский «Барыс» обыграл омский «Авангард» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» обыграл омский «Авангард» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 5:1.
В первых двух периодах шла напряженная борьба на площадке, тогда как в третьей 20-минутке гости попросту развалились, что, в общем-то, и сказалось на исходе противостояния.
В составе победителей отличились Даниил Апальков (12-я минута), Кирилл Савицкий (42-я), Энтони Камара (44-я), Алихан Омирбеков (46-я) и Давид Скленичка (49-я). У проигравших шайбу забросил Михаил Гуляев (57-я).
Несмотря на поражение, омичи с 59 очками продолжают находиться на втором месте в Восточной конференции, в которой астанчане, набрав 35 очков, располагаются на последней, 12-й строчке.
Следующую игру «Барыс» проведет на своем льду с челябинским «Трактором» 30 декабря.