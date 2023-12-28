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28.12
Динамо Мн
Спартак
14
28.12
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Металлург Мг
14
28.12
Торпедо
Локомотив
35
28.12
Северсталь
Куньлунь РС
31
28.12
Витязь
Автомобилист
Б
23
28.12
Лада
Динамо М
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28 декабря, источник: Чемпионат.com

«Локомотив» в ярком матче с восемью голами обыграл «Торпедо» Ларионова

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялась встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Торпедо» принимало ярославский «Локомотив».

Торпедо
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Источник: https://vk.com/hclokomotiv_official

Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:3, которая стала для них четвёртой кряду.

К середине третьего периода железнодорожники громили подопечных Игоря Ларионова со счётом 5:0 — по разу отличились Андрей Сергеев, Никита Черепанов, Денис Алексеев, Ярослав Лихачёв и Степан Никулин. Размочить счёт игрокам «Торпедо» удалось благодаря реализованному большинству нападающим Максимом Летуновым, уже через 20 секунд его поддержал Владислав Фирстов, забросив вторую шайбу хозяев в этой игре. Ещё через две минуты игроки «Торпедо» сократили отставание до двух шайб усилиями нападающего Никиты Шавина, однако на большее сподобиться подопечные Ларионова не смогли, уступив со счётом 3:5.

Торпедо
3:5
0:2, 0:2, 3:1
Локомотив
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