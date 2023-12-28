Минские динамовцы потерпели четвертое подряд поражение в КХЛ

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Последним гостем «Минск-Арены» в 2023 году был лидер Запада и всей лиги московский «Спартак». Стартовая треть проходила с преимуществом «Динамо», «зубры» нанесли почти два десятка бросков в створ, но воспользоваться моментами не смогли — впрочем, как и хоккеисты гостей. Основные события развернулись во втором периоде. Уже на первой минуте отрезка «Спартак» вышел вперед, причем в очередном матче подряд шайба в ворота «Динамо» влетела от своего же игрока.

Отыграться минчане смогли всего через сто секунд — снаряд за ленточку затолкал Александр Волков. Равный счет тоже продержался на табло недолго — первым голом в составе москвичей отметился экс-хоккеист НХЛ Михаил Мальцев. После этого «зубры» дважды подряд играли в большинстве, обстучали штанги и перекладину, но забить так и не сумели. А вот «Спартак» смог — на перерыв команды ушли при счете 1:3.

В начале заключительного отрезка гости получили право на штрафной бросок, но голкипер минчан Дилан Фергюсон, заменивший Егора Вельмакина, отвел угрозу. Вскоре хозяева, казалось, сократили отставание, но шайба нашей команды была отменена из-за нарушения правил. За 10 минут до сирены москвичи все же забросили в четвертый раз, причем сделал это обладатель белорусского паспорта и бывший динамовец Шейн Принс. Больше счет на табло не менялся — в итоге 4:1 в пользу гостей.

Эта неудача стала для «Динамо» четвертой кряду. Тем не менее, подопечные Дмитрия Квартальнова остаются в зоне плей-офф на Западе, у столичного клуба 40 очков и восьмая позиция. Заключительный матч 2023 года «зубры» проведут 30 декабря в гостях у аутсайдера конференции «Сочи».