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28.12
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Куньлунь РС
31
28.12
Витязь
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00:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стала известна причина, по которой Ковальчук пропустил матч КХЛ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Хоккеист московского «Спартака» Илья Ковальчук не сыграл с минским «Динамо» из-за микротравмы, сообщил журналистам главный тренер «красно-белых» Алексей Жамнов.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг «Спартак» на выезде победил «Динамо» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ковальчук встречу пропустил. 6 декабря он заключил договор с «красно-белыми» до конца нынешнего сезона и на данный момент сыграл в двух матчах, в которых забросил две шайбы.

«У него микротравма, ничего серьезного. Мы просто не стали его брать сюда, он вернулся в Москву, с докторами делает физиотерапию и другие процедуры. В ближайшее время вы его увидите. Небольшие травмы — такие моменты бывают. Чтобы не форсировать, дали ему передышку», — сказал Жамнов на пресс-конференции.

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