Стала известна причина, по которой Ковальчук пропустил матч КХЛ

В четверг «Спартак» на выезде победил «Динамо» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ковальчук встречу пропустил. 6 декабря он заключил договор с «красно-белыми» до конца нынешнего сезона и на данный момент сыграл в двух матчах, в которых забросил две шайбы.

«У него микротравма, ничего серьезного. Мы просто не стали его брать сюда, он вернулся в Москву, с докторами делает физиотерапию и другие процедуры. В ближайшее время вы его увидите. Небольшие травмы — такие моменты бывают. Чтобы не форсировать, дали ему передышку», — сказал Жамнов на пресс-конференции.