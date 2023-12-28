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28.12
Динамо Мн
Спартак
14
28.12
Ак Барс
Металлург Мг
14
28.12
Торпедо
Локомотив
35
28.12
Северсталь
Куньлунь РС
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28.12
Витязь
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28 декабря, источник: Чемпионат.com

«Авангард» и «Динамо» развалились на выезде, «Ак Барс» терпит бедствие. Итоги дня в КХЛ

«Спартак» упрочил лидерство на Западе, а «Локомотив» едва не упустил преимущество в пять шайб в Нижнем Новгороде.

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Источник: Чемпионат.com

28 декабря в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось девять матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 17, 28.12.2023, 15:30

Сибирь0Трактор3

Счёт в матче был открыт в начале первого периода нападающим «Трактора» Семёном Дер-Аргучинцевым. Во второй двадцатиминутке отличились Виталий Кравцов и Никита Тертышный, который накануне мог быть обменян в череповецкую «Северсталь». В оставшееся игровое время зрители заброшенных шайб не увидели.

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Вратарь челябинского «Трактора» Зак Фукале отразил 21 бросок по воротам, проведя свою четвёртую игру «на ноль» в нынешнем сезоне.

Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 17, 28.12.2023, 16:30

Барыс5Авангард1

В составе «Барыса» отличились Даниил Апальков, Кирилл Савицкий, Энтони Камара, Алихан Омирбеков и Давид Скленичка, поразивший пустые ворота «Авангарда» за 12 минут до конца основного времени. Автором единственной заброшенной шайбы в составе гостей стал 18-летний защитник Михаил Гуляев, отличившийся при счёте 0:5 в конце третьего периода.

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Ворота «Авангарда» с первых минут защищал 22-летний Андрей Мишуров, однако после четвёртой пропущенной шайбы его сменил Павел Хомченко. Дебютный матч в составе гостей провёл нападающий Николай Прохоркин.

Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 17, 28.12.2023, 18:00

Лада4Динамо М0

В составе тольяттинцев дублем отметился 23-летний российский нападающий Евгений Грошев, также по шайбе на свой счёт записали Михаил Фисенко и Остап Сафин. Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский отразил все 38 бросков по воротам, проведя вторую игру «на ноль» в текущем сезоне.

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Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 17, 28.12.2023, 19:00

Витязь2Автомобилист3Б

Счёт в матче был открыт французским нападающим «Автомобилиста» Стефаном Да Костой при игре «5 на 3» в первом периоде. Уже через пару минут хоккеисты хозяев восстановили паритет благодаря точному броску Ивана Воробьёва, а во втором периоде канадский форвард «Витязя» Джереми Рой вывел свою команду вперёд в счёте. Лишь за 31 секунду до конца встречи хоккеисты екатеринбургской команды спасли эту игру благодаря голу защитника Никиты Трямкина. В овертайме команды победителя не выявили, а в буллитах сильнее оказались гости.

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Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 17, 28.12.2023, 19:00

Северсталь3Куньлунь РС1

Счёт в матче был открыт в конце первого периода нападающим «Куньлуня» Люком Локхартом. Лишь в начале третьей двадцатиминутки хозяева усилиями Владимира Грудинина сравняли счёт, а уже через несколько минут Александр Скоренов вывел «Северсталь» вперёд. Окончательный счёт матча установил нападающий «Северстали» Михаил Ильин, отправивший шайбу в пустые ворота на предпоследней минуте.

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Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 17, 28.12.2023, 19:00

Торпедо3Локомотив5

К середине третьего периода железнодорожники громили подопечных Игоря Ларионова со счётом 5:0 — по разу отличились Андрей Сергеев, Никита Черепанов, Денис Алексеев, Ярослав Лихачёв и Степан Никулин. Размочить счёт игрокам «Торпедо» удалось благодаря реализованному большинству нападающим Максимом Летуновым, уже через 20 секунд его поддержал Владислав Фирстов, забросив вторую шайбу хозяев в этой игре. Ещё через две минуты игроки «Торпедо» сократили отставание до двух шайб усилиями нападающего Никиты Шавина, однако на большее сподобиться подопечные Ларионова не смогли, уступив со счётом 3:5.

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Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 17, 28.12.2023, 19:00

Ак Барс1Металлург Мг4

В составе «Металлурга» хет-трик оформил нападающий Даниил Вовченко, автором ещё одной заброшенной шайбы стал Архип Неколенко. У «Ак Барса» единственную шайбу при счёте 0:3 забросил капитан — Артём Лукоянов. Казанская команда потерпела третье поражение подряд.

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Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 17, 28.12.2023, 19:10

Динамо Мн1Спартак4

В составе красно-белых отличились Максим Цыплаков, Михаил Мальцев, Павел Порядин и Шейн Принс. Автором единственной заброшенной шайбы у хозяев стал нападающий Александр Волков.

Благодаря этой победе «Спартак» укрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 65 очками в 46 матчах. Подопечным Алексея Жамнова удалось оторваться от московского «Динамо» (62) на три очка после поражения бело-голубых на выезде от «Лады» (0:4) в параллельном матче.

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Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 17, 28.12.2023, 19:30

Сочи4Салават Юлаев6

В составе «Салавата» отличились Глеб Кузьмин, Артём Пименов, Джош Ливо, Алексей Василевский, Александр Хмелевски и Иван Дроздов. У «Сочи» забрасывали Матвей Мичков, Антон Сагадеев, Артур Тянулин и Кирилл Рассказов.

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