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12:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Белозерова помог «Нефтехимику» победить «Адмирал»

Дубль Белозерова помог «Нефтехимику» победить «Адмирал» в матче КХЛ.

Адмирал
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Источник: ХК "Нефтехимик"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Андрей Белозеров (27-я и 34-я минуты), по одной шайбе забросили Жан-Себастьен Ди (7), Григорий Селезнев (43) и Дмитрий Соколов (47). У хозяев отличился Даниил Гутик (5, 23).

Команды провели второй матч за два дня. В пятницу «Нефтехимик» победил со счетом 4:3.

«Нефтехимик» набрал 43 очка в 46 матчах и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Адмирал» с 37 очками после 44 игр располагается строчкой ниже. В следующем матче нижнекамцы 4 января примут тольяттинскую «Ладу», «моряки» днем ранее на выезде сыграют против новосибирской «Сибири».

Адмирал
2:5
1:1, 1:2, 0:2
Нефтехимик
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