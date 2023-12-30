Дубль Белозерова помог «Нефтехимику» победить «Адмирал»

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Андрей Белозеров (27-я и 34-я минуты), по одной шайбе забросили Жан-Себастьен Ди (7), Григорий Селезнев (43) и Дмитрий Соколов (47). У хозяев отличился Даниил Гутик (5, 23).

Команды провели второй матч за два дня. В пятницу «Нефтехимик» победил со счетом 4:3.