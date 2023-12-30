«Барыс» одержал вторую победу подряд с крупным счетом, разгромив «Трактор»

В первом периоде в составе хозяев отличились Аркадий Шестаков, Давид Скленичка и Рудольф Червены. Во второй двадцатиминутке Энтони Камара забросил четвёртую шайбу «Барыса». На 49-й минуте в большинстве Никита Сошников отыграл одну шайбу «Трактора». Но уже через несколько минут Аркадий Шестаков оформил дубль и восстановил разницу в счёте — 5:1.