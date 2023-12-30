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15:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ак Барс» выиграл у «Салавата Юлаева» в «зеленом дерби» КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев».

Ак Барс
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Ак Барс» одержал победу со счетом 3:2 (2:0, 1:0, 1:2).

В первом периоде в составе хозяев дубль оформил Дмитрий Кателевский. В первом случае ему ассистировали Митчелл Миллер и Артем Лукоянов, во втором — Артем Лукоянов и Никита Лямкин.

В начале третьего периода канадский нападающий Джош Ливо отыграл одну шайбу «Салавата Юлаева». Его ассистентом выступил Иван Дроздов. На 55-й минуте в большинстве отличился форвард «Ак Барса» Никита Лямкин.

За полторы минуты до завершения третьего периода в формате «6 на 5» заброшенной шайбой отметился белорусский форвард гостей Иван Дроздов. Передачи на свой счет записали Александр Хмелевски и Динар Хафизуллин.

Ранее «Салават Юлаев» выиграл в трех из четырех матчей «зеленого дерби» (3:2, 3:1, 1:0). Предыдущая победа «Ак Барса» датирована 24 сентября — 4:2.

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Ак Барс
3:2
2:0, 0:0, 1:2
Салават Юлаев
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