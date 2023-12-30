«Ак Барс» выиграл у «Салавата Юлаева» в «зеленом дерби» КХЛ

Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Ак Барс» одержал победу со счетом 3:2 (2:0, 1:0, 1:2).

В первом периоде в составе хозяев дубль оформил Дмитрий Кателевский. В первом случае ему ассистировали Митчелл Миллер и Артем Лукоянов, во втором — Артем Лукоянов и Никита Лямкин.

В начале третьего периода канадский нападающий Джош Ливо отыграл одну шайбу «Салавата Юлаева». Его ассистентом выступил Иван Дроздов. На 55-й минуте в большинстве отличился форвард «Ак Барса» Никита Лямкин.

За полторы минуты до завершения третьего периода в формате «6 на 5» заброшенной шайбой отметился белорусский форвард гостей Иван Дроздов. Передачи на свой счет записали Александр Хмелевски и Динар Хафизуллин.