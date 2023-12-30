«Спартак» проиграл «Витязю» в матче Континентальной хоккейной лиги

В составе победителей шайбы забросили Скотт Уилсон (16-я минута), Александр Яремчук (39), Владислав Цицюра (45), Руслан Педан (47) и Иван Савчик (65). У «Спартака» отличились Максим Цыплаков (2, 21), Дмитрий Вишневский (9) и Ансель Галимов (25).

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу КХЛ с 66 очками после 47 игр, «Витязь» поднялся на девятое место в Западной конференции с 36 очками после 45 встреч. В следующем матче «Спартак» 5 января в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Витязь» 3 января на выезде встретится с петербургским СКА.