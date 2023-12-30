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16:33 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» проиграл «Витязю» в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась победой подмосковной команды в овертайме со счетом 5:4.

Витязь
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Источник: ХК "Витязь"

БАЛАШИХА /Московская область/, 30 декабря. /ТАСС/. Подмосковный «Витязь» дома в овертайме со счетом 5:4 обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Скотт Уилсон (16-я минута), Александр Яремчук (39), Владислав Цицюра (45), Руслан Педан (47) и Иван Савчик (65). У «Спартака» отличились Максим Цыплаков (2, 21), Дмитрий Вишневский (9) и Ансель Галимов (25).

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу КХЛ с 66 очками после 47 игр, «Витязь» поднялся на девятое место в Западной конференции с 36 очками после 45 встреч. В следующем матче «Спартак» 5 января в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Витязь» 3 января на выезде встретится с петербургским СКА.

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Витязь
5:4ОТ
1:2, 1:2, 2:0
Спартак
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