ЦСКА прервал 5-матчевую серию поражений и завершил 2023 год победой над «Северсталью»

Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:1, благодаря которой они прервали пятиматчевую серию поражений.
В составе подопечных Сергея Фёдорова отличились нападающие Михаил Григоренко и Максим Мамин, а также защитник Владислав Провольнев. Автором единственной заброшенной шайбы «Северстали» стал 23-летний российский форвард Егор Степанов, забивший в большинстве.
Ворота ЦСКА в этом матче защищал Иван Федотов, отразивший 27 бросков из 28.
Таким образом, ЦСКА, набрав 50 очков в 45 матчах, остаётся на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (47) — занимает седьмое место.