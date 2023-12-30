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19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА прервал 5-матчевую серию поражений и завершил 2023 год победой над «Северсталью»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь».

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Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:1, благодаря которой они прервали пятиматчевую серию поражений.

В составе подопечных Сергея Фёдорова отличились нападающие Михаил Григоренко и Максим Мамин, а также защитник Владислав Провольнев. Автором единственной заброшенной шайбы «Северстали» стал 23-летний российский форвард Егор Степанов, забивший в большинстве.

Ворота ЦСКА в этом матче защищал Иван Федотов, отразивший 27 бросков из 28.

Таким образом, ЦСКА, набрав 50 очков в 45 матчах, остаётся на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (47) — занимает седьмое место.

ЦСКА
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Северсталь
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