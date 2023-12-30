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Куньлунь РС
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19:48 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Сочи» в матче с одиннадцатью шайбами

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» закрыли уходящий год победой в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сочи
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Источник: ХК "Динамо Минск"

Последним соперником подопечных Дмитрия Квартальнова в 2023 году стал аутсайдер Запада ХК «Сочи». В первом периоде команды порадовали собравшихся зрителей результативным хоккеем, отличившись на двоих пять раз. Уже на тридцатой секунде поединка минчане вышли вперед благодаря Сэму Энасу, также за «зубров» забрасывали Александр Волков и Даниил Липский, для которого эта шайба стала первой в карьере в составе «Динамо». Хозяева в стартовой трети тоже не оставались в стороне, поразив ворота Алексея Колосова дважды.

В следующем отрезке атакующий потенциал команд заметно поутих, за 20 минут случилась только одна голевая атака, в которой преимущество гостей до двух шайб увеличил Энас — 4:2. Заключительный отрезок вновь прошел в обоюдоострой борьбе, сначала сочинцы дважды воспользовались удалениями минчан и сравняли цифры, но в середине периода Владислав Кодола и Александр Волков в течение восьми секунд вернули «зубрам» лидерство в два гола. Финальную точку броском в пустые ворота поставил Сергей Кузнецов — в итоге 7:4 в пользу гостей.

Благодаря этому успеху «Динамо» прервало серию из четырех поражений, «Сочи» же проиграл десятый матч подряд. На новогодние каникулы длиной в пять дней наша команда уходит на восьмом месте Западной конференции КХЛ, в активе минчан 42 балла. Следующий поединок в лиге «зубры» проведут пятого января дома против хабаровского «Амура».

Сочи
4:7
2:3, 0:1, 2:3
Динамо Мн
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