Дубль Полунина принес «Локомотиву» победу над московским «Динамо» в КХЛ
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). В составе победителей дубль оформил Александр Полунин (1-я и 10-я минуты). Голкипер ярославской команды Даниил Исаев отразил 41 бросок и оформил третий шатаут в сезоне.
«Локомотив» (63 очка) поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции и обошел «Динамо» (62). Ярославский клуб одержал пятую победу подряд.
В другом матче московский ЦСКА дома переиграл череповецкую «Северсталь» (3:1) и прервал серию поражений, которая продлилась пять матчей. В еще одной встрече дня «Сочи» уступил минскому «Динамо» (4:7). «Леопарды» потерпели десятое поражение подряд.