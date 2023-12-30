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19:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Полунина принес «Локомотиву» победу над московским «Динамо» в КХЛ

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Локомотив
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Источник: https://vk.com/hclokomotiv_official

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). В составе победителей дубль оформил Александр Полунин (1-я и 10-я минуты). Голкипер ярославской команды Даниил Исаев отразил 41 бросок и оформил третий шатаут в сезоне.

«Локомотив» (63 очка) поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции и обошел «Динамо» (62). Ярославский клуб одержал пятую победу подряд.

В другом матче московский ЦСКА дома переиграл череповецкую «Северсталь» (3:1) и прервал серию поражений, которая продлилась пять матчей. В еще одной встрече дня «Сочи» уступил минскому «Динамо» (4:7). «Леопарды» потерпели десятое поражение подряд.

Локомотив
2:0
2:0, 0:0, 0:0
Динамо М
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