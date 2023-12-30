Дубль Полунина принес «Локомотиву» победу над московским «Динамо» в КХЛ

Источник: https://vk.com/hclokomotiv_official

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). В составе победителей дубль оформил Александр Полунин (1-я и 10-я минуты). Голкипер ярославской команды Даниил Исаев отразил 41 бросок и оформил третий шатаут в сезоне.

«Локомотив» (63 очка) поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции и обошел «Динамо» (62). Ярославский клуб одержал пятую победу подряд.