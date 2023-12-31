Овечкин наконец-то забил щелчком в касание! Великий снайпер расчехлил «пушку», но проиграл дуэль русскому новичку
Ярослав Аскаров празднует победу.
Ярослав Аскаров празднует победу.
Встреча «Вашингтона» и «Нэшвилла» принесла смешаные чувства капитану «Столичных» Александру Овечкину. С одной стороны, россиянин забил свой первый гол в сезоне при помощи фирменного щелчка в касание — эта шайба стала первой в равных составах для Александра за 18 матчей.
С другой стороны — «Вашингтон» опять проиграл, а в серии буллитов и Овечкин, и его партнер Евгений Кузнецов проиграли дуэли голкиперу «Предаторз» Ярославу Аскарову.
Гол Овечкина стал 829-м в его карьере. Русский снайпер красиво отправил шайбу под «верхнюю полку», забив во второй раз за последние 19 матчей. Аскаров же стал 171-м вратарем, которому Овечкин забивал за свою карьеру: только Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177) забрасывали большему количеству голкиперов.
Отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ составляет 65 голов. В текущем регулярном чемпионате он забил 7 раз и идет темпом, который позволяет рассчитывать на 17 шайб по итогам сезона. Если этот темп сохранится, то в два оставшихся по контракту сезона ему нужно будет забивать по 28 голов, чтобы превзойти Великого.
Что касается других россиян, то главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери решился на любопытный эксперимент. На несколько смен он выпустил Евгения Кузнецова в роли крайнего форварда в тройке с Овечкиным и Диланом Строумом. Вряд ли подобное будет происходить часто, но тренер не стесняется в способах вернуть результативность 92-му номеру «Кэпиталз».
Ну, а если говорить про Ярослава Аскарова, то он отразил 27 бросков из 29 за три периода и овертайм, а в серии буллитов не дал забить Овечкину и Кузнецову. Это был его первый матч в «старте» в нынешнем сезоне и второй — за карьеру.
«Надо признать, что “Хищникам” повезло. Гол Овечкина в конце основного времени был отменен, а овертайм команда начинала в меньшинстве. Но Аскаров запомнит надолго этот вечер, это была его первая победа в карьере», — отметил автор The Tennessean Ник Грей.
Автор: Максим Замятин