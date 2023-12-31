Овечкин наконец-то забил щелчком в касание! Великий снайпер расчехлил «пушку», но проиграл дуэль русскому новичку

Встреча «Вашингтона» и «Нэшвилла» принесла смешаные чувства капитану «Столичных» Александру Овечкину. С одной стороны, россиянин забил свой первый гол в сезоне при помощи фирменного щелчка в касание — эта шайба стала первой в равных составах для Александра за 18 матчей.

С другой стороны — «Вашингтон» опять проиграл, а в серии буллитов и Овечкин, и его партнер Евгений Кузнецов проиграли дуэли голкиперу «Предаторз» Ярославу Аскарову.

Источник: Соцсети

Гол Овечкина стал 829-м в его карьере. Русский снайпер красиво отправил шайбу под «верхнюю полку», забив во второй раз за последние 19 матчей. Аскаров же стал 171-м вратарем, которому Овечкин забивал за свою карьеру: только Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177) забрасывали большему количеству голкиперов.

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Отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ составляет 65 голов. В текущем регулярном чемпионате он забил 7 раз и идет темпом, который позволяет рассчитывать на 17 шайб по итогам сезона. Если этот темп сохранится, то в два оставшихся по контракту сезона ему нужно будет забивать по 28 голов, чтобы превзойти Великого.

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Что касается других россиян, то главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери решился на любопытный эксперимент. На несколько смен он выпустил Евгения Кузнецова в роли крайнего форварда в тройке с Овечкиным и Диланом Строумом. Вряд ли подобное будет происходить часто, но тренер не стесняется в способах вернуть результативность 92-му номеру «Кэпиталз».

Ну, а если говорить про Ярослава Аскарова, то он отразил 27 бросков из 29 за три периода и овертайм, а в серии буллитов не дал забить Овечкину и Кузнецову. Это был его первый матч в «старте» в нынешнем сезоне и второй — за карьеру.

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«Надо признать, что “Хищникам” повезло. Гол Овечкина в конце основного времени был отменен, а овертайм команда начинала в меньшинстве. Но Аскаров запомнит надолго этот вечер, это была его первая победа в карьере», — отметил автор The Tennessean Ник Грей.