Овечкин постарел, Ковальчук вернулся, Ротенберг забрал сборную России. Главные хоккейные события 2023 года

В последний день 2023 года вспоминаем, какой след он оставил в хоккейной истории.

Золотой дубль Федорова и ЦСКА

Не то чтобы с января по апрель ничего в нашем и мировом хоккее не происходило, но МЧМ без участия сборной России объективно не вызывает большого интереса. Без Евротуров, чемпионатов мира и прочих международных турниров зритель сконцентрировался на внутренних событиях, а их было в избытке.

Первый регулярный чемпионат с рекордными 68 играми выиграл СКА, а вот в плей-офф петербуржцы оступились на ЦСКА. На этот раз москвичи добрались до финала не так легко, как годом ранее. На первый и второй раунд они потратили по семь матчей.

Столько же у Сергея Федорова ушло в большом финале, когда тренеру, который с первой попытки взял титул, противостоял Зинэтула Билялетдинов — трехкратный обладатель Кубка Гагарина. Федоров по количеству побед в КХЛ приблизился вплотную к мэтру, а костяк ЦСКА стали считать эталоном.

Канадцы выиграли ЧМ без России

Про один турнир без участия сборной России мы все-таки скажем. Привычка смотреть чемпионат мира в мае слишком сильна. Второй год подряд его проводила Финляндия, второй год подряд без России, и второй год кряду в финале играла Канада. Кто-то еще будет говорить, что родоначальникам хоккея такой турнир как ЧМ не нужен и не интересен? Впрочем, есть версия, что даже 35-й состав «кленовых листьев» способен взять этот турнир. И если в 2022 году канадцам в финале противостояли хозяева финны, то на это раз о себе как о хоккейной нации напомнили немцы, впервые с Пхенчхана-2018. Но в решающей игре Канада была по отношению к Германии безжалостна — 5:2.

Ротенберг забрал сборную

А чем же в это время занималась сборная России? Отправлялась в турне по городам и весям вместе со сборной Белоруссии. Кто-то к этой серии даже добавлял приставку «супер».

Например, Роман Ротенберг, который и возглавил российскую команду в роли главного тренера. Правда, официально на тот момент контракт Алексея Жамнова с ФХР еще не истек, а команда Ротенберга носила таинственное название Россия 25. Та же самая команда спустя полгода выиграла Кубок Первого канала.

Как бы то ни было, 2023 год ознаменовался тем, что бывший маркетолог СКА завершил свой путь от управленца к тренеру и забрал под себя сборную. Его кандидатуру даже одобрил тренерский совет, в котором нашлось место практикующим специалистам вроде Алексея Кудашова и Зинэтулы Билялетдинова.

В КХЛ сократили лимит на легионеров

Еще по ходу прошлого сезона стало известно, что в КХЛ сократится лимит на легионеров. Мы привыкли к тому, что 5 человек на команду — это константа. Однако в ФХР и Минспорта решили нарушить незыблемую величину. Федерация обратилась в вышестоящую инстанцию, а Министерство спорта решило срезать число допустимых иностранцев в заявке.

Это было довольно странное решение, учитывая, что представителей некоторых стран в КХЛ не осталось вовсе, и выбор в целом сократился. Но по некоторым отдельно взятым клубам этот ход ударил весьма болезненно. При этом общее количество легионеров после сокращения лимита даже увеличилось.

Любопытно, что теперь, незадолго до конца 2023 года, заговорили о возврате планки в пять иностранцев. И даже Министерство спорта вроде бы не против. Так в чем был смысл сокращения?

«Лада» вернулась в КХЛ

Впервые за долгое время в КХЛ вступила новая команда. Ну как новая? Хорошо забытая старая. «Лада» — первый не московский чемпион России, а в КХЛ волжская команда играла до 2018 года. После исключения «Лады» многие признавали, что сделано это было ошибочно.

Исправлять ошибки начали еще в 2022 году, когда клуб подал заявку на возвращения в элиту, а лига провела инспекцию арены и выписала множество замечаний. Приняли «Ладу» после устранения всех недочетов. Новым генменеджером стал Рафик Якубов, а тренером — Олег Браташ. КХЛ не стала проводить драфт расширения, а основой вернувшейся команды стали бывшие игроки СКА, а также так называемые «сбитые летчики». Тем ценнее, что такой разношерстный коллектив ударно стартовал и до какого-то момента даже возглавлял Восток.

Барбашев взял второй Кубок Стэнли

Теперь перенесемся за океан. В НХЛ свой титул не смог защитить «Колорадо». Действующие обладатели Кубка Стэнли вылетели уже в первом раунде, а серия с «Сиэтлом» запомнилась скандалом с участием Валерия Ничушкина. Но это не значит, что главная хоккейная чашка осталась без российской фамилии. На ней во второй раз очутился Иван Барбашев.

Только если в 2019 году он был еще молодым чернорабочим из четвертого звена «Сент-Луиса», то спустя четыре года Барбашев вырос важного двустороннего форварда ведущих троек. В финале «Голден Найтс» расправились с «Флоридой» Сергея Бобровского, а Иван стал пятым бомбардиром команды в плей-офф.

Бедард достался «Чикаго»

Пока одни команды боролись за Кубок Стэнли, другие за Коннора Бедарда. И еще неизвестно, что ценнее, ведь на новом Кросби-Макдэвиде можно выезжать не один год, и в теории выиграть не один кубок. Правда, в борьбе этой была большая доля случайности. «Чикаго» выиграл право выбирать первым благодаря лотерее. А в том, что первым уйдет именно Бедард, сомнений не было никаких.

Матвей Мичков, какое-то время составлявший ему конкуренцию, достался «Филадельфии» только под 7-м номером и даже не был первым среди россиян. Что до Бедарда, то он дебютировал в НХЛ лицом к лицу с Сидни Кросби. Лига красиво обыграла смену поколений. В игре с «Питтсбургом» вундеркинд отметился голевой передачей. На Новый год он уходит лучшим бомбардиром «Чикаго» и главным фаворитом на «Колдер Трофи».

Прощальный матч Зарипова

Если в Америке восходила звезда Бедарда, то в России можно было наблюдать закат Зарипова. Красивый закат. Капитан Татарстан — не первый игрок, кто устраивал прощальные матчи. Совсем недавно нечто подобное в родном Красноярске провернул Александр Семин, к нему даже приехали Овечкин с Дацюком.

Но все-таки у Даниса в Казани был другой масштаб. Не только по именам, хотя помимо всего того же Овечкина до Казани в августе доехали Зиновьев и Морозов, Ковальчук и Радулов, Мозякин и Кошечкин. Впечатлила организация высочайшего уровня, за которой теперь тянуться будут все другие хоккеисты, которые хотят, чтобы их запомнили, а они запомнили тот самый день.

Смерть Амирова

В августе, а если быть точным 14 августа, произошло трагическое событие. Хоккейный мир узнал о смерти Родиона Амирова. Парень, которому был 21 год, мог стать звездой мирового хоккея. Его в первом раунде выбрало «Торпедо», его ценили в родной Уфе, он играл на молодежном чемпионате мира. Однако больше года Амиров лечился от тяжелой болезни — опухоли головного мозга. Родион ездил в Германии, летал за океан, пытался тренироваться, а в какой-то момент казалось, что он пошел на поправку и вот-вот вернется в хоккей. Но потом у Амирова резко ухудшилось зрение, а врачи уже не были так оптимистичны. «Салават Юлаев» был постоянно на связи со своим воспитанником, помогал ему и канадский клуб, но все оказалось тщетно. Находясь на лечении в Мюнхене, молодой хоккеист скончался.

Новые арены в Питере и Новосибирске

2023 год — год сдачи двух новых современных арен. «Сибирь» и СКА получили по новому дому, с чем их можно только поздравить. Правда, строительство и сдача этих стадионов проходили не без проблем. Новосибирскую арену должны были сдать к МЧМ-2022, но кое-как успели к началу сезона-2022/2023.

Санкт-Петербург должен был принимать ЧМ-2023 на самой большой арене в мире, но ее сдача сдвинулась на полгода вперед, и приняла она не международный турнир, а Матч Звезд КХЛ. Более того, питерские «армейцы» переедут на «СКА-Арену» только в следующем году. Многое на этом масштабном 20-тысячнике еще не доделано. Тогда как «Сибирь» на арене вместимостью 10,5 тысяч буквально штампует аншлаг за аншлагом. Сможет ли собирать вдвое большую аудиторию СКА — вопрос интригующий, но ответ на него мы получим уже в следующем году.

В «Коламбусе» создали Русскую тройку

Русскую пятерку, которая принесла «Детройту» два Кубка Стэнли, создали в 1995 году. 2023-й может запомниться как год создания русской тройки «Коламбуса». Сегодня трудно предположить, что наши парни выведут команду из Огайо на принципиально новый уровень и сделают провинциальный коллектив чемпионами. Но свой след они оставить в состоянии.

Перед Новым годом звено Чинахов — Воронков — Марченко выглядит чуть ли не лучшим в составе «Блю Джекетс». Хотя начинали они порознь, а то и вовсе за пределами основного состава. Дмитрий Воронков, перебравшийся из России, начинал сезон в АХЛ. Там же форму набирал после травмы Егор Чинахов. Кирилл Марченко, в свою очередь, попадал в запас после неудачных игр. Но оказавшись вместе, они преобразились.

Овечкин постарел

Это сложно признавать, но 2023 год — это год, когда Александр Овечкин постарел. Это не значит, что он не побьет рекорд Гретцки. Просто, возможно, на это уйдет не пару лет, а три или даже четыре. Седина на висках Ови была давно, теперь ею покрыта вся голова. Но внешность Александра Великого — не то, что говорит о кардинальных изменениях. Многоматчевые, небывалые ранее, безголевые серии кричат об этом куда громче.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240122&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

То, что работало ранее, в частности броски из «офиса», теперь почему-то не работают. Возможно, сам капитан «Вашингтона» не заметил, как поменялся его организм и пропустил момент, когда нужно больше пахать летом, а не тусоваться в Москве на протяжении всего межсезонья. Принятие проблемы — первый шаг в ее решении. Овечкину пора принять, что ему больше не 18.

Ковальчук вернулся в большой хоккей

Последнее действительно знаковое событие 2023 года — возвращение Ильи Ковальчука в КХЛ и большой хоккей в целом. Событие разворачивались по всем канонам кинематографа и даже сериалов. Ведь «Жизнь — лучший драматург, в Голливуде до такого додуматься не могли», не правда ли?

На протяжении двух лет Ковальчук не играл в хоккей, был менеджером сборной России на Олимпиаде, но точку в карьере игрока не ставил. Интриговал. А когда главным тренером «Спартака» стал его давний товарищ и соратник по сборной Алексей Жамнов, разговоры о том, что Илья спустя 20 с лишним лет снова примерит красно-белый свитер, стали громче. Камбэк состоялся за неделю до Нового года в ретро-матче на «Лужниках», Ковальчук отметился голом в пустые ворота.

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