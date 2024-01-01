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15:42 (мск), источник: ТАСС

Зарипов поделился мнением о форме Ковальчука после возвращения в КХЛ

В первых двух матчах после подписания контракта со «Спартаком» Ковальчук забросил две шайбы.

СпартакКХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук в своих первых матчах за московский «Спартак» показал, что не уступает более молодым игрокам. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Ковальчук заключил контракт со «Спартаком» до конца сезона, о чем было объявлено в начале декабря. В первых двух матчах 40-летний форвард забросил две шайбы.

«Я видел его матчи, и у меня сложилось впечатление, что Илья где-то втихую играл, а не отдыхал и не занимался менеджментом. По движению он не уступает никому, в том числе и молодым ребятам. Ну и с результативностью, как мы видим, все в порядке», — сказал Зарипов.

«Я очень рад за него, и осталось посмотреть в дальнейшем, не на эмоциях ли он сыграл те первые матчи. Я уверен, что он вышел не на несколько игр, а чтобы привести команду к победе», — добавил он.

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