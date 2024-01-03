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18:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Авангард»

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Салават Юлаев
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Источник: ХК "Салават Юлаев"

Встреча, прошедшая в Омске, завершилась счетом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Данил Башкиров (16-я минута), Иван Дроздов (20), Александр Хмелевский (24) и Александр Шаров (29). У хозяев шайбы забросили Никита Холодилин (24) и Валентин Пьянов (27).

Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин провел 800-й матч в КХЛ. Хмелевский продлил результативную серию до шести матчей, в которых набрал 8 (2 гола и 6 передач) очков.

«Салават Юлаев» (59 очков, 45 матчей) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» (61 очко, 45 матчей) располагается на второй строчке.

В другом матче новосибирская «Сибирь» дома обыграла владивостокский «Адмирал» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).

Авангард
2:4
0:2, 2:2, 0:0
Салават Юлаев
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