«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Авангард»

Встреча, прошедшая в Омске, завершилась счетом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Данил Башкиров (16-я минута), Иван Дроздов (20), Александр Хмелевский (24) и Александр Шаров (29). У хозяев шайбы забросили Никита Холодилин (24) и Валентин Пьянов (27).

Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин провел 800-й матч в КХЛ. Хмелевский продлил результативную серию до шести матчей, в которых набрал 8 (2 гола и 6 передач) очков.

«Салават Юлаев» (59 очков, 45 матчей) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» (61 очко, 45 матчей) располагается на второй строчке.