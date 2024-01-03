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18:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Мэйсека помог «Автомобилисту» переиграть «Трактор»

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Автомобилист
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Источник: https://vk.com/traktor_chelyabinsk

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:3 (1:3, 3:0, 0:0) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Брукс Мэйсек (3-я, 28-я минуты), который преодолел отметку в 200 очков в КХЛ. Теперь в его активе 201 (111 голов и 90 передач) результативный балл в 284 матчах. Также у «Автомобилиста» отличились Степан Хрипунов (30) и Алексей Макеев (32). У гостей шайбы забросили Семен Дер-Аргучинцев (2), Артем Щучинов (11) и Александр Шаров (18).

«Автомобилист» (57 очков, 48 матчей) обошел «Трактор» (55 очков, 47 матчей) и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче «Автомобилист» 5 января на выезде сыграет с «Сочи», «Трактор» в этот же день примет астанинский «Барыс».

Автомобилист
4:3
1:3, 3:0, 0:0
Трактор
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