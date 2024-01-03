Дубль Мэйсека помог «Автомобилисту» переиграть «Трактор»
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:3 (1:3, 3:0, 0:0) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Брукс Мэйсек (3-я, 28-я минуты), который преодолел отметку в 200 очков в КХЛ. Теперь в его активе 201 (111 голов и 90 передач) результативный балл в 284 матчах. Также у «Автомобилиста» отличились Степан Хрипунов (30) и Алексей Макеев (32). У гостей шайбы забросили Семен Дер-Аргучинцев (2), Артем Щучинов (11) и Александр Шаров (18).
«Автомобилист» (57 очков, 48 матчей) обошел «Трактор» (55 очков, 47 матчей) и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
В следующем матче «Автомобилист» 5 января на выезде сыграет с «Сочи», «Трактор» в этот же день примет астанинский «Барыс».