Дубль Мэйсека помог «Автомобилисту» переиграть «Трактор»

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:3 (1:3, 3:0, 0:0) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Брукс Мэйсек (3-я, 28-я минуты), который преодолел отметку в 200 очков в КХЛ. Теперь в его активе 201 (111 голов и 90 передач) результативный балл в 284 матчах. Также у «Автомобилиста» отличились Степан Хрипунов (30) и Алексей Макеев (32). У гостей шайбы забросили Семен Дер-Аргучинцев (2), Артем Щучинов (11) и Александр Шаров (18).