«Торпедо» в четвёртый раз в сезоне обыграло «Куньлунь», Атанасов получил травму

Победу в матче одержали нижегородцы со счётом 3:2 в овертайме.

На 15-й минуте матча счёт открыли гости благодаря голу Нолана Мойла с передач Колина Кэмпбелла и Паркера Фу. «Торпедо» сравняло счёт в середине второго периода — гол забил Деннис Ян, которому ассистировали Максим Летунов и Мэдисон Боуи. Гости вышли вперёд в конце второго периода благодаря голу Кайла Вуда. Нижегородцы сравняли счёт в третьем периоде — дубль оформил Ян. Победу «Торпедо» в овертайме принёс гол Максима Летунова.