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15:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торпедо» в четвёртый раз в сезоне обыграло «Куньлунь», Атанасов получил травму

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Куньлунем».

Торпедо
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Источник: Чемпионат.com

Победу в матче одержали нижегородцы со счётом 3:2 в овертайме.

На 15-й минуте матча счёт открыли гости благодаря голу Нолана Мойла с передач Колина Кэмпбелла и Паркера Фу. «Торпедо» сравняло счёт в середине второго периода — гол забил Деннис Ян, которому ассистировали Максим Летунов и Мэдисон Боуи. Гости вышли вперёд в конце второго периода благодаря голу Кайла Вуда. Нижегородцы сравняли счёт в третьем периоде — дубль оформил Ян. Победу «Торпедо» в овертайме принёс гол Максима Летунова.

Отметим, что в начале матча травму получил лидер «Торпедо» Василий Атанасов, неудачно приземлившийся на ногу. «Торпедо» одержало победы во всех четырёх матчах текущего сезона с «Куньлунем».

Торпедо
3:2ОТ
0:1, 1:1, 1:0
Куньлунь РС
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