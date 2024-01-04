«Нефтехимик» впервые с февраля 2017 года победил «Ладу» в КХЛ
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Александр Дергачев (28-я минута) Дмитрий Соколов (29), Евгений Митякин (59) и Жан-Себастьен Ди (65). У гостей дубль оформил Андрей Алтыбармакян (27, 42), еще одна шайба на счету Троя Джозефса (18).
Защитник «Лады» Владислав Семин провел 100-й матч в КХЛ. «Нефтехимик» до этого не обыгрывал тольяттинскую команду в Нижнекамске с 4 февраля 2017 года (3:2).
«Нефтехимик» набрал 45 очков в 47 матчах и идет на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, где «Лада» с 58 очками после 48 встреч занимает четвертую строчку. В следующем матче тольяттинцы 6 января на выезде сыграют против омского «Авангарда», нижнекамцы днем ранее примут магнитогорский «Металлург».