«Нефтехимик» впервые с февраля 2017 года победил «Ладу» в КХЛ

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Александр Дергачев (28-я минута) Дмитрий Соколов (29), Евгений Митякин (59) и Жан-Себастьен Ди (65). У гостей дубль оформил Андрей Алтыбармакян (27, 42), еще одна шайба на счету Троя Джозефса (18).

Защитник «Лады» Владислав Семин провел 100-й матч в КХЛ. «Нефтехимик» до этого не обыгрывал тольяттинскую команду в Нижнекамске с 4 февраля 2017 года (3:2).